Schwetzingen. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag auf der Hockenheimer Landstraße ist ein Radfahrer verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr war ein 23-jähriger Seat-Fahrer auf der Bundesstraße B291 von Oftersheim kommend unterwegs. An der Abzweigung wollte er nach links in Richtung Hockenheim abbiegen. Da er zu schnell gefahren war, schleuderte der Wagen und überfuhr die Fußgängerampel auf der gegenüberliegenden Seite.

Ein Fahrradfahrer, der an dieser Ampel stand, wollte noch ausweichen. Der Seat Auto erwischte jedoch noch den Hinterreifen des Rades. Der 47-jährige Radfahrer fiel zu Boden, der umstürzende Ampelmast fiel kurz darauf auf den Radfahrer.

Der Radfahrer kam mit Verletzungen an beiden Beinen in das Krankenhaus Schwetzingen, der Autofahrer blieb unverletzt. Am Seat entstand rund 8000 Euro Sachschaden. Der Schaden an der Ampel in noch unbekannt. Die Ampel war nach dem Unfall ausgefallen, allerdings waren keine Verkehrsregelungsmaßnahmen erforderlich, teilte die Polizei am späten Abend mit.

Kurz danach kam es an der Kreuzung zu einem zweiten Zusammenstoß. Diesmal kollidierte ein Auto mit einem Motorroller. Der 50-jährige Auto-Fahrerin wollte von Schwetzingen kommend nach links in Richtung Oftersheim abbiegen und übersah dabei aus Unachtsamkeit einen entgegenkommenden 62-jährigen Rollerfahrer.

Der 62-Jährige erlitt bei dem Unfall eine Handverletzung und Prellungen im Brustbereich. Er wurde ebenfalls ins Schwetzinger Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, am Motorroller wurde der Schaden auf 4000 Euro geschätzt.

Zwei Tage zuvor war es an der gleichen Stelle ebenfalls zu einem Unfall gekommen.

Update: 21.30 Uhr, Dienstag, 8. Januar 2019