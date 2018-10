Von Marion Gottlob

Hockenheim. Es ist weder ein Verein noch ein Club, sondern einfach eine Gruppe von Menschen, die Lust auf kreatives Schreiben haben: In diesem Jahr wird die "LeseZeit" aus Hockenheim 15 Jahre alt. Seit 2003 treffen sich professionelle Autoren und Hobby-Schreiber, Kreative und leidenschaftliche Leser aus der Region und tragen sich gegenseitig selbst verfasste Texte vor. Mehrfach im Jahr stellen sie ihre Werke auch der Öffentlichkeit bei Lesungen vor. Zu den Gründern der Gruppe gehört Rolf Thum, Autor des historischen Romans "Der Gaukler aus der anderen Welt". Er erinnert sich zurück an den Tag, an dem die "LeseZeit" entstanden ist. Alles begann mit einer Absage.

"Ich hatte einen Termin für eine Lesung, die allerdings ausfiel", erzählt der Schriftsteller. Und dann organisierten sie eben ganz spontan eine eigene Lesung - Thum, die Autorin Sabine Petzold und drei weitere Schreiber. Sofort kamen 30 Zuhörer. An diesem ersten Abend hat sich eine lange Reihe von Veranstaltungen gefügt. Bereits die 50. Darbietung der "LeseZeit" steht in diesem Jahr an. Weitere sollen folgen. Die Gruppe lebt von einem liberalen Flair. Marlene Klaus, Autorin von historischen Romanen wie "Beschützerin des Hauses", freut sich immer über neue Mitglieder: "Jeder, der schreiben will, kann mitmachen." Autoren von Kurzgeschichten oder Romanen, von Kinder-Geschichten und Gedichten oder Krimis, Liebesstorys und Horror-Geschichten - da gebe es keinerlei Grenzen, sagt Klaus.

Im Moment gehören etwa 20 Autoren zur Gruppe. Dazu gehört der Professor ebenso wie die Hausfrau und Mutter. Das jüngste Mitglied ist etwa 30, das älteste über 80 Jahre alt. Die Treffen finden einmal im Monat statt, und zwar im Wechsel von Montag bis Donnerstag, sodass auch jene mitmachen können, die an bestimmten Tagen eine feste Verpflichtung haben. An den Texten herumnörgeln soll keiner, nur auf Wunsch äußert sich die Gruppe nach einem Vortrag mit Anregungen oder Kritik. "Die Texte dürfen so sein, wie sie eben sind", sagt Klaus. Birgit Böckli, Autorin von Krimis und anderen Geschichten wie "Friesenturm", betont dabei: "Wir sind keine Text-Werkstatt und auch kein Schreib-Workshop."

Es gibt drei bis vier öffentliche Lesungen pro Jahr, die oft an ungewöhnlichen Orten stattfinden - zum Beispiel in Unternehmen und Geschäften, sozialen Einrichtungen, Museen, aber auch in Buchhandlungen und Bibliotheken. Thun sagt: "Wer immer Lust auf eine Lesung hat, kann gern bei uns anfragen." Höhepunkt ist der jährliche Poetry Slam, der zunächst in Hockenheim und nun schon zum vierten Mal in der Schwetzinger Stadtbibliothek stattfand. Er wird organisiert in Kooperation mit der Initiative "WordUp!", die unter anderem auch für den Poetry Slam in Heidelberg aktiv ist. Zu den Wortgefechten in Schwetzingen kamen beim ersten Mal rund 80 Gäste. Inzwischen zählt die "LeseZeit" mehr als 120 Zuhörer.

Was macht die Freude am kreativen Schreiben aus? Lektorin und Autorin Böckli lächelt: "Schon als Kindergartenkind habe ich Geschichten gemalt, ab der zweiten Klasse habe sie dann aufgeschrieben. Ich habe eine tiefe Freude an der Sprache." Thum erzählt: "Man verarbeitet mit dem Schreiben Eindrücke und Erlebnisse - außerdem macht es einfach Spaß." Marlene Klaus überlegt, dann sagt sie: "Auch bei mir ist es die Freude an der Sprache. Aber beim ersten Buch, das ich geschrieben habe, fiel mir auf, dass das ganz schön viel Arbeit ist."

Jetzt sind junge Autoren gefragt: Zum 1250. Jubiläum der Stadt Hockenheim im Jahr 2019 richtet die "LeseZeit" mit dem Hockenheimer Marketing Verein einen Schreib-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren aus. Die Teilnehmer sollten in Hockenheim wohnen, dort zur Schule gehen oder in der Rennstadt arbeiten. Das Thema des Texts soll mit Hockenheim und, wenn möglich, mit dem 1250. Jubiläum zu tun haben.

Info: Infos zum Schreibwettbewerb per E-Mail an birgitboeckli@googlemail.com oder unter www.hockenheimer-marketing-verein.de. Die nächsten "LeseZeit"-Treffen sind am heutigen Donnerstag, am Montag, 12. November, und Dienstag, 11. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr in der Gaststätte Rondeau bei der Stadthalle. Die nächste öffentliche Lesung unter dem Motto "Bunt wie Herbstlaub" ist am Freitag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr im Buchladen Gansler in Hockenheim. Mehr Infos unter www.wolkengeschichten.de/lesezeit oder per Email an thum@wolkengeschichten.de.