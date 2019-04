Metropolregion. (jubu) Das plötzliche Sturmtief in der Region hielt und hält die Feuerwehren am Mittwochabend in Atem.

Vielerorts haben es die Wehrleute mit umgestürzten Bäumen zu tun. Im Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim kam es zu einem größeren Flächenbrand, die Feuerwehren waren auch hier in großer Zahl im Einsatz.

Auf dem Rastplatz Mönchberg an der A5 bei Walldorf wurde ein kompletter Baum entwurzelt und fiel auf einen geparkten Sattelzug aus Polen.

Auf der Autobahn A6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Walldorfer Kreuz stürzten gleich mehrere Bäume um und blockierten die Einfahrt zu einem Parkplatz. Feuerwehrleute mussten mit der Kettensäge anrücken und die Straße im Nachgang reinigen.

Auch im Stadtgebiet von Neckargemünd richtete der Sturm etliche Schäden an. Hier hatte die Feuerwehr rund zehn Einsätze zu bewältigen, wie Bürgermeister Frank Volk gegenüber der RNZ berichtete. Schwerpunkte waren die Kernstadt, Dilsberg und Mückenloch. In Waldhilsbach gab es keine Einsätze.

Die ersten Meldungen gingen kurz vor 19 Uhr bei der Feuerwehr ein. Weil sich mehrere Einsätze abzeichneten, besetzte die Feuerwehr das Gerätehaus. Und schon ging es los. Im Stadtgebiet fielen mehrere Bäume um und blockierten Straßen oder ragten auf Grundstücke. Gebäude waren nach ersten Informationen nicht betroffen - zumindest nicht durch Bäume. Am Mückenlocher Rathaus lösten sich jedoch einige Ziegel. Personen kamen laut Volk nicht zu Schaden. Gegen 20.30 Uhr sagte Volk, dass sich die Lage entspannt hatte: "Es ist nicht dramatisch."

In Heidelberg erlebte ein Leser einen regelrechten "Staubsturm" zwischen Kirchheim und Bruchhausen, wie er ihn "das letzte Mal vor 25 Jahren in Tunesien erlebt" habe.