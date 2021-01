Heidelberg/Ladenburg. (sha) Im Archiv des Rhein-Neckar-Kreises in Ladenburg harrt so manches historische "Schätzchen" – beispielsweise in Form von alten Bildern – seiner Veröffentlichung. In loser Folge stellt die RNZ diese fotografischen Kostbarkeiten vor.

"Wer heute die Autobahn zwischen Mannheim und Heidelberg nutzt, der wird sich bei diesem Bild aus der Postkartensammlung des Kreisarchivs Rhein-Neckar-Kreis wohl verwundert die Augen reiben", sagt Berno Müller vom Kreisarchiv. Denn es habe tatsächlich eine Zeit gegeben, in der der Verkehr zwischen den beiden Städten noch nicht so wogte wie heute.

Das Foto für diese Postkarte sei wohl kurz nach der Fertigstellung 1935 entstanden, vermutet Müller. Es zeige den Blick in Richtung des Heidelberger Stadtteils Bergheim, wo die Autobahn in die Bergheimer Straße mündete. Erste Planungen für diese Autobahn als grundsätzlich neuer Weg im Straßenverkehr hatte es schon 1926 gegeben, erbaut wurde dieser Teil der Reichsautobahnen von der Nordbadischen Autostraßen-Gesellschaft, erläutert Müller.

Nach der Sanierung vor einigen Jahren wurden seit 2016 die damals errichtete Brücke über die Gleise am Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld sowie eine weitere Brücke erneuert. Traurige Bekanntheit erlangte die Autobahn, als 1982 im Rahmen der Internationalen Mannheimer Luftschiffertage ein mit Fallschirmspringern voll besetzter Hubschrauber bei der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau abstürzte und 46 Menschen starben, erinnert sich Müller.