Von Harald Berlinghof

Jeder kennt das Heidelberger Schloss. Auch das Mannheimer Schloss und das Schwetzinger Schloss mit seinem Schlossgarten, aber auch die Feste Dilsberg gehören in der unmittelbaren Region zu den großen Ausflugsattraktionen. Doch wer weiß schon, dass die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg mit Sitz in Bruchsal rund 60 Monumente – Schlösser, Burgen, Klöster und historische Gärten – betreut. Und davon befinden sich ein gutes Dutzend in einem Umkreis von nicht einmal 100 Kilometern Distanz zu Heidelberg.

Der Schwetzinger Schlossgarten gehört natürlich dazu. Im Umland von Schwetzingen gibt es für Naherholungssuchende viel Natur. Die Brühler Kollerinsel lockt zur Naturbeobachtung, das Schwetzinger Naturschutzgebiet Hirschacker-Dossenwald, das in den letzten Jahren vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in wesentlichen Teilen im Sinne der Natur umgestaltet wurde, bietet ganz neue Ansichten für Wanderer. Viele Bäume wurden heraus genommen und damit der Sandmagerrasen, der seltenen Tierarten Lebensraum bietet, aufgewertet. Und wenn man Glück hat, kann man sogar die vom Aussterben bedrohte Vogelart des Ziegenmelkers antreffen.

Wer sich allerdings in die nähere Umgebung traut, der muss nicht beim Bewandern des Heidelberger Philosophenwegs oder dem Umrunden des Mannheimer Wasserturms stehen bleiben. Denn immerhin gibt es in der Metropolregion Rhein-Neckar und damit in erreichbarer Nähe drei Weltkulturerbestätten. Allen voran den Kaiserdom zu Speyer. Selbst die Umrundung des Doms per pedes bietet für Kulturinteressierte spannende Einblicke in die mittelalterlich-romanische Baukunst, deren Osttürme 71,20 Meter in die Höhe ragen. Aufgenommen in die Liste des UNESCO-Welterbes wurde der Salierdom, der als größte erhaltene romanische Kirche der Welt gilt, bereits im Jahr 1981. Der monumentale Kirchenbau wurde unter dem Salierkaiser Konrad II. zwischen 1025 und 1030, also vor fast 1000 Jahren, begonnen und der Ostteil 1061 unter dessen Nachfolger Heinrich III. geweiht.

Eindrucksvoll: Das burgartige Kloster Grosscomburg über dem Kochertal bei Schwäbisch Hall. Foto: LMZ-BW/Weischer

Die beiden weiteren Weltkulturerbestätten sind die Benediktinerabtei Lorsch und das Kloster Maulbronn. Der kleinste der drei rheinischen Kaiserdome neben Speyer und Köln ist der Dom Sankt Peter zu Worms. Doch obwohl der Dom kleiner ist als jener in Speyer und Köln, bietet das zwischen 1130 und 1181 erbaute Gotteshaus spektakuläre Anblicke. Ganz besonders die Ostfassade mit den Chortürmen, die 65 Meter hoch sind, bietet einen atemberaubenden Anblick – auch wenn der Dom nicht zum Unesco-Weltkulturerbe zählt.

Ein Ensemble von außergewöhnlicher Schönheit befindet sich in Bruchsal (in 35 Kilometer Distanz). Bunt, heiter und festlich zugleich bietet sich das 1720 fertig gestellte Bruchsaler Residenzschloss dem Betrachter dar. Golden verzierter Stuck prägt "die Krone aller Treppenhäuser des Barock".

Nur 20 Kilometer weiter wartet eines der eher unbekannten Kleinodien der SSG auf Besucher. Im Botanischen Garten von Karlsruhe werden seit dem 17. Jahrhundert seltene Pflanzen kultiviert. Aber insbesondere die architektonischen Bestandteile des Gartens mit Gewächshäusern und Orangerien, die 1863 teilweise durch beeindruckende Eisenkonstruktionen ersetzt wurden, sind von Bedeutung.

Wer sich noch 20 Kilometer weiter südlich wagt, kann in Rastatt das barocke Residenzschloss und das Lust- und Jagdschloss Favorite bewundern. Es beherbergt die Weltweit größte Sammlung Meißner Porzellans aus der Frühzeit dieser weltberühmten Manufaktur.

90 Kilometer Distanz von Heidelberg kann man bei Baden-Baden eine ganz andere Erfahrung machen. Nicht lieblich und architektonisch verspielt, sondern wildromantisch wirkt die Y-Burg, die auch als Ypsilon-Ruine bezeichnet wird. In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft warten die Burg Alt-Eberstein und das Schloss Hohenbaden auf Besucher. Alle drei "Ritterburgen" stammen aus der Zeit des 12. Jahrhunderts.

Wer seine Ausflüge nicht in Richtung Süden unternehmen mag, kann auch im Osten SSG-Monumente ansteuern. Eines der beeindruckendsten ist dort das Kloster Grosscomburg bei Schwäbisch Hall (etwa 110 Kilometer von Heidelberg). Majestätisch erhebt sich das seit 1078 existierende Benediktinerkloster über dem Kochertal. Alleine eine Reise wert ist der dort zu sehende, vor 900 Jahren geschaffene goldene Altarvorsatz der barocken Hallenkirche Sankt Nikolaus, der als herausragendes Zeugnis mittelalterlicher europäischer Goldschmiedekunst gilt.

Info: Eine Übersicht und Details wie Öffnungszeiten und Führungen gibt es auf der Homepage der Staatlichen Schlösser und Gärten.