Der See am Weidweg liegt am Rheinauenweg des Odenwaldklubs. Wer dem Weg folgt, kann eine vielfältige Flora und Fauna beobachten. Manche Pflanzen, die in dieser idyllischen Umgebung wachsen, sind sogar vom Aussterben bedroht. Foto: Kienle

Von Rolf Kienle

Brühl. Eines ist sicher: Die Tour entlang des Rheinauenwegs ist konstant eben. Anhöhen sind dabei nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Flacher geht’s kaum. Die kleine Wanderung, die wir hier vorstellen wollen, beginnt bei gut 100 Meter Meereshöhe und endet nach knapp zehn Kilometern ebenfalls bei 100 Metern. Es ist keine Wanderung über die echte Hochgebirgsfreunde ins Schwärmen geraten würden. Aber sie macht mit einer Landschaft vertraut, die für diese Region entlang des Rheins typischer kaum sein kann.

Der gesamte Rheinauenweg, den der Odenwaldklub in seinem Portfolio hat, führt von Mainz bis Karlsruhe – weitgehend auf rechtsrheinischer Seite. Wir empfehlen die Etappe zwischen dem "Backofen" beim Mannheimer Rheinauhafen und der Ketscher Rheininsel. Beide Orte, egal ob Start oder Ziel, sind mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar. Der "Backofen", ein Jachthafen an der Gemarkungsgrenze zwischen Mannheim und Brühl, ist über die Haltestelle Antwerperner Straße zugänglich. Von der Rheininsel ist es nicht weit bis zur nächsten Haltestelle in Ketsch.

Mit etwas Glück können die Wanderer einen Blick auf den Eisvogel erhaschen. Foto: len

Beachtliche 130 Motorjachten haben ihren Liegeplatz im "Backofen", der fast ein Geheimtipp ist, denn kaum einer kennt den kleinen Altrheinarm. Zu versteckt liegt er zwischen Rhein und Naturschutzgebiet. Schon 1957 hatte eine Handvoll engagierter Motorbootfahrer den Mannheimer Motorjachtclub MCK an dieser Stelle gegründet. Die alte "Heimat", die am Beginn des langen Bootsstegs und an der Einfahrt des Altrheinarms liegt, ist gleichermaßen schwimmendes Restaurant und Vereinslokal des Clubs.

Der "Backofen", der seinen Namen von den frühen Ziegel-Brennöfen haben dürfte, die es hier gab, liegt am Rand des zweitgrößten Naturschutzgebiets in Baden-Württemberg und ist eine Idylle für sich. Ringsum Auwald mit Silberpappeln, üppigen Büschen und "Biotopen mit hoher ökologischer Bedeutung", wie es offiziell heißt. "Frühmorgens ist hier richtig was los", erzählt Patrick Berndt, der hier seine "Coral" liegen hat. Da kann man Silberreiher, Gänse, Schwäne, jede Menge anderer Vögel, Nutria und Fische beobachten. Sogar einen Biber hat er schon gesichtet.

Flora und Fauna haben allerhand zu bieten, teilweise findet man auch vom Aussterben bedrohte Pflanzen, wie der Naturschutzbund (Nabu) schreibt. Neben botanischen Besonderheiten wie der Sibirischen Schwertlilie, Arznei-Haarstrang und Kanten-Lauch, leben hier Schwarzmilan, Pirol, Blaukehlchen, Neuntöter, Zwergtaucher, Kormoran, Haubentaucher, Schellente, Gänsesäger, Schnatterente und Eisvogel, die teilweise nur auf dem Durchzug vorbeischauen. Einige brüten jedoch auch hier. Weißstörche, Graureiher und Silberreiher sind häufig auf den Wiesenflächen bei der Nahrungssuche zu beobachten.

Wir wandern an "Backofen" und Rhein entlang und kommen an großen Bärlauch-Beständen vorbei. Das sollte aber unter uns bleiben. An einer asphaltierten Stichstraße, dem Rheinweg, haben wir die Chance, entlang zweier Baggerseen bis zum Vereinshaus eines Angelsportvereins am Rohrhöfer See zu wandern – was eine erste Ruhepause verspricht. An der Vereinshütte hat man einen schönen Blick auf den Bootssteg und den See. Wir wandern zum Rhein zurück und sehen auf der gegenüberliegenden Flussseite die Einmündung zum Otterstädter Altrhein und gleich daneben die Kollerinsel, die eigentlich eine Halbinsel ist. Ihre Besonderheit: Obwohl sie dicht neben dem pfälzischen Otterstadt liegt, gehört sie zum badischen Brühl. Das heutige Landschaftsschutzgebiet blieb auch nach der Rheinbegradigung durch Johann Gottfried Tulla in Baden.

Wir gehen einen knappen Kilometer bis zur Mündung des Leimbachs in den Rhein. Bei der Brücke biegen wir nach links in die Rheinauen ab und spazieren den Leimbach entlang. Sollten Sie Einheimische nach dem Bach fragen, wundern Sie sich nicht über eine vermeintliche Grammatikschwäche: Man sagt hier konsequent "die Leimbach", weil schon "die Bach" Tradition hat.

Der Leimbach, der gern unterschätzt wird, entspringt im Kraichgau und ist beachtliche 38 Kilometer lang. Nach einigen Minuten kommen wir zu weiteren Seen. Es sind ebenfalls ehemalige Baggerseen, die in den 1960er-Jahren entstanden, als man Kies für den Autobahnbau brauchte. Inzwischen sind sie als Baggerteiche aber nicht mehr erkennbar. Der Verein hat den einst nackten Kiesteich zu einem Kleinod gemacht, den Damm bepflanzt und einen Naturlehrpfad angelegt. Sie sind üppig bewachsen und Heimat vieler Reptilien, Fische und Vögel. Auffällig sind die stattlichen Exemplare der Europäischen Sumpfschildkröte, die es auf 30 Zentimeter Länge bringt. Mit ein bisschen Geduld kann man die Graureiher beim Fischen beobachten.

Wir folgen dem blauen "R" des Odenwaldklubs, kommen am Vereinshaus des Angelsportvereins vorbei und gehen die Straße in Richtung Brühl weiter. Nach dem Reitverein biegen wir rechts ab und kommen am Schützenhaus und am Country Club der "Buffalos" vorbei. Die Türme des Klärwerks sind das nächste markante Bauwerk am Wegesrand. Unser Ziel ist einen guten Kilometer weiter: Es ist die schöne Holzbrücke über den Altrhein hinüber zur Rheininsel, die ebenfalls im Zuge der Rheinregulierung entstand und ein Naturschutzgebiet "von überregionaler Bedeutung" ist, wie es heißt. Die Rheininsel hat mehrere, unterschiedlich lange Spazierwege zu bieten, die beim Försterhaus ausgeschildert sind.