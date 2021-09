Von Volker Endres

Mannheim. Die Aufregung bei den Besuchern und Ausstellern ist beinahe greifbar. Kurzfristig hatte die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft doch noch zu "Jobs for Future" geladen, der Messe für Arbeitsplätze, Studium, Aus- und Weiterbildung. "Präsenzveranstaltungen sind für uns existenziell", freute sich denn auch Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Rhein-Neckar Odenwald stellvertretend für alle Teilnehmer.

Auch den Schülern war anzumerken, dass die Teilnahme an der Messe offensichtlich ohne große Vorbereitung erfolgte. Erfrischend einfach die Frage einer Neuntklässlerin am Stand der Rhein-Neckar Verkehr GmbH: "Was kann ich denn bei Ihnen lernen?" Die korrekte Antwort "Alles mögliche" half der jungen Dame offensichtlich nicht weiter. Immerhin war das Eis zumindest gebrochen, und die Ansprechpartner am Stand hatten einen Anknüpfungspunkt. "Willst Du eher ins Büro oder suchst Du nach etwas Gewerblichem?" So oder so ähnlich verliefen viele Gespräche in den fünf Zelten, die zumindest einen ganz kleinen Hauch von Maimarkt verströmten und auch im Aufbau an das bewährte Prinzip der Verbrauchermesse anknüpften.

Aber tatsächlich war es auch für die Aussteller ein Sprung ins Ungewisse. "Wir haben in diesem Jahr aus Hygienegründen auf Ausprobierstationen verzichtet", erklärte etwa Oliver Laible, Ausbilder beim Ludwigshafener Unternehmen Joseph Vögele. "Und wir haben auch unseren Auszubildenden hier am Stand gesagt, dass sie nicht aktiv auf die Leute zugehen sollen." Überhaupt sei der Zeitpunkt der Messe zwei Wochen nach dem eigentlichen Start des Ausbildungsjahres für die Betriebe ohne eigene Recruiting-Abteilung schwierig: "Das ist für die Ausbildung eine sehr wichtige Phase, in der wir Ausbilder eigentlich gerade im Betrieb gebraucht werden."

Trotzdem habe man sich wieder zur Teilnahme entschlossen, denn auch der Maschinenbauer bekam im vergangenen Jahr zu spüren, dass die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit möglichen Auszubildenden gefehlt haben. "Wir haben in diesem Jahr nicht alle Plätze besetzt", verriet er. "Die Ausbildungsleiter sind gerade in den Betrieben gefordert", erklärte auch Barbara Hackbarth vom Ausbildungsverbund Südwestmetall, warum sich in diesem Jahr deutlich weniger Unternehmen am Gemeinschaftsstand beteiligt hatten. Aber auch für sie galt das Motto des Dabeiseins. "Wir müssen gesehen werden."

Dieses Problem haben zumindest die beiden Mannheimer Bauunternehmen Sax + Klee und Diringer & Scheidel nicht. Die großen Baumaschinen sind schließlich weithin sichtbar. "Und wir nutzen jetzt auch die Bauzäune als Werbeflächen für uns selbst", erklärte Andrea Wendel von Sax + Klee, während ihre Kollegin Dana Kürbs von D & S eine Verschiebung festgestellt hat: "Den Großteil unserer Auszubildenden bilden mittlerweile die Pflegeberufe." Aus dem Bauunternehmen ist längst ein Gemischtwarenladen mit 27 Ausbildungsberufen zwischen Hotelfach und den klassischen Baubereichen geworden.

Kein Wunder, dass sich viele junge Menschen von so viel Auswahl ein wenig überfordert fühlten. "Zumal ja auch noch die Studienangebote hinzukommen", erklärte Lehrerin Nicole Lenz aus Mannheim, die mit einer neunten Klasse auf das Maimarktgelände gekommen war. "Vielleicht wären eigene Abteilungen für die verschiedenen Schularten besser."

Die Auswahl von rund 190 Ausstellern verwirrte ihrer Ansicht nach eher, zumal in Zeiten der Hygieneregeln die echten Mitmachangebote für die "Ausbildung zum Anfassen" fehlten, eher Gespräche die Praxis ersetzen mussten. Aber selbst Gespräche und winzige Einblicke seien gerade im Handwerk besser als nichts, so Handwerkskammerpräsident Hofmann. "Praktische Berufe kann man einfach nicht digital vorstellen." Er war deshalb froh über die dreitägige Ausbildungsmesse, auch wenn der Besucheransturm nach der ersten Stunde erst einmal spürbar nachgelassen hatte.

Aber auch das hatte Messe-Chefin Stefany Goschmann vorab prognostiziert: "Es werden weniger Besucher kommen. Aber wer kommt, der wird interessierter sein." Und der kann auch noch kurzfristig Erfolg haben, denn am Stand der Agentur für Arbeit werden auch noch Stellen für das aktuelle Ausbildungsjahr angeboten.

Info: Jobs for Future hat noch am Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum Maimarktgelände ist frei, Besucher müssen die 3 G-Vorgaben einhalten und sich am besten vorab unter www.jobsforfuture-mannheim.de registrieren.