Von Heike Warlich-Zink

Rhein-Neckar. Wer einen Ausbildungsplatz in einem technisch-gewerblichen oder einem IT-Beruf sucht, der hat im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar gute Karten. Der neu geschaffene Beruf "Kaufleute im E-Commerce" beispielsweise bietet mit Blick auf stetig steigende Umsätze im Internet-Geschäft die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz in den unterschiedlichsten Branchen.

Modernisiert wurde das Berufsbild des Mechatronikers. Allerdings ist es laut IHK-Präsident Manfred Schnabel generell schwer, junge Menschen für eine handwerkliche Karriere zu begeistern. Abgesehen von einem leichten Anstieg der Ausbildungsverhältnisse im gewerblich-technischen Bereich im Rhein-Neckar-Kreis um 2,5 Prozent auf 372 verzeichnet der Neckar-Odenwald-Kreis mit 255 zwar nur einen leichten Rückgang von 0,8 Prozent.

In Mannheim entschieden sich hingegen nur 537 Azubis (minus 6,8 Prozent) und in Heidelberg gerade einmal 168 (minus 10,6) dafür, einen solchen Beruf zu ergreifen. Die kaufmännischen Berufe mit eingerechnet, verzeichnet die IHK in Heidelberg insgesamt ein Minus von neun Prozent bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen. "Heidelberg ist akademisch geprägt", sieht Schnabel den Rückgang strukturell begründet und nennt als weitere Hemmschwelle die hohen Mietpreise. Entsprechend gut nachfragt und zugleich eine Stärkung für den Standort Heidelberg sei das Ausbildungshaus in Mark-Twain-Village, wo Azubis aus Heidelberger Betrieben günstig wohnen können.

Betreiber ist die Stadt über ihre Tochtergesellschaft Heidelberger Dienste gGmbH. "Die IHK hat das Konzept mitentwickelt und bietet dort ebenso wie die Handwerkskammer und die Stadt ein regelmäßiges Seminar- und Freizeitprogramm an", erklärt Harald Töltl, Geschäftsführer Berufsbildung, im Gespräch mit der RNZ. Auch das aktive Werben um Lehrlinge gehört zu den Maßnahmen, mit denen die IHK laut ihres Präsidenten neue Wege geht. "Erfolgreich", wie Schnabel jetzt bei der Präsentation der aktuellen Ausbildungsstatistik betont.

Das Projekt "BerufsHochschule" richte sich gezielt an Abiturienten und verzahne die Ausbildung zu Industriekaufleuten oder Kaufleuten im Groß- und Außenhandel mit einem Bachelor-Studium in Management und Unternehmensführung. Mit der Kampagne für Digitalberufe will man IT-affine Schulabsolventen erreichen und Berufsbilder wie den Fachinformatiker Anwendungsentwicklung oder Systemintegration, den Informatik- oder IT-Systemkaufmann oder den neuen Beruf des Kaufmanns im E-Commerce bekannt machen. Denn obwohl mit der digitalen Welt durchaus vertraut, greifen für Schnabel erstaunlich viele Jugendliche doch zu bekannten Berufen.

Die Statistik zeigt auch, dass die Gewinnung von Fachkräften das zentrale Thema bleibt. Obwohl die IHK Rhein-Neckar unterm Strich ein leichtes Plus von 0,3 Prozent und damit absolut zehn neue Ausbildungsverhältnisse mehr als im Vorjahr verbuchen kann, so ändern 3906 neue Azubis nichts daran, dass viele Betriebe gerne noch mehr ausbilden würden. Doch es fehlen die Bewerber, und so blieb zum 31. August mit 1508 offenen Ausbildungsplätzen ein Drittel der angebotenen Stellen unbesetzt.

Der IHK-Präsident ist dennoch optimistisch. "Die Erfahrung zeigt, dass im September noch eine große Anzahl neuer Verträge bei der IHK zur Eintragung vorgelegt wird", so Schnabel. Im Vergleich der kommunalen Arbeitgeber bleibt Mannheim Spitzenreiter. Dort waren es 3,4 Prozent mehr Ausbildungsverhältnisse als im Vorjahr (plus 60). In kaufmännischen Berufen wurden 99 Verträge mehr (plus 8,5 Prozent) abgeschlossen.