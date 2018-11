Immer wieder kommt es wie hier an Enden der Staus vor den Baustellen der A 6 zu schweren Lkw-Unfällen. Foto: Buchner

Auch wenn es beim RNZ-Besuch am Mittwochnachmittag noch nicht danach aussah: Seit heute Nacht sind zwischen Tairnbach und Wiesloch/Rauenberg drei Spuren befahrbar. Fotos: Christian Beck

Von Christian Beck und Alexander Albrecht

Sinsheim/Wiesloch. Quizfrage: Was ist knapp sechs Kilometer lang, hat eine neue Oberfläche und statt zwei jetzt drei Streifen? Es ist der erste sanierte Abschnitt der A 6, der in der Nacht zu Donnerstag zwischen Wiesloch und Sinsheim freigegeben worden ist. Bei der Autobahnbrücke nahe Tairnbach schwenkt der Verkehr auf die dann drei Spuren in Richtung Mannheim. Noch vier Wochen werde es dauern, bis die Fahrzeuge auf dem gegenüberliegenden Abschnitt gen Sinsheim rollen können. Ebenfalls dreispurig, aber provisorisch noch auf dem alten Fahrbahnbelag, wie Michael Endres, der Sprecher der ViA6-West, erklärt.

Die private Betreibergesellschaft baut die A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Weinsberg aus. Die Kosten für das Megaprojekt werden auf rund 1,3 Milliarden Euro beziffert. Laut Endres sollen die Arbeiten 2022 abgeschlossen sein. Aktuell liegt die ViA6-West etwas hinter dem Zeitplan. "Schuld" ist die Haselmaus. So hätten die Rodungsarbeiten zu Beginn des Ausbaus im vergangenen Jahr zwei Monate nach hinten verschoben werden müssen, da die Nager noch geschlafen hatten, erklärt der Sprecher. "Das holen wir gerade mit Doppelschichten auf", so Endres. Das aktuelle Teilstück sei sogar schneller als geplant fertig geworden.

Tatsächlich drängt die Zeit, müssen die Arbeiten doch von April bis Oktober 2019 wegen der Bundesgartenschau in Heilbronn eine Pause einlegen. Fahrzeuge können nach den Planungen in dieser Zeit zwischen Weinsberg und Wiesloch beidseitig auf drei Spuren brausen. "Dabei handelt es sich aber ebenfalls nur um provisorische Streifen", sagt Endres. Zugleich wehrt sich der Sprecher gegen Kritik, wonach der Ausbau zügiger abgeschlossen werden könnte, wenn auf den Baustellen auch nachts und an Sonntagen gearbeitet würde.

"Das ist hier nicht praktikabel", stellt Endres klar, müsste dann doch auch das Asphaltwerk rund um die Uhr arbeiten - "das machen die aber nicht". Ohne Material könnten die Arbeiter nichts ausrichten, und abgesehen davon müsse der für die 36 Brücken gebrauchte Beton knapp 30 Tage aushärten. Auch verweist Endres auf Untersuchungen, nach denen die Konzentration der Arbeiter in der Nacht sinke, die Qualität nachlasse und das Risiko für Unfälle steige. Letztere gibt es trotzdem, meist an Stauenden, und nicht selten enden sie tödlich.

Kaum ein Tag vergeht, an dem die Polizei nicht einen schweren Lkw-Unfall auf der A 5 oder der A 6 in der Region meldet. "Es ist schwierig, hier mehr zu tun", sagt Endres. "Wir warnen vor Staugefahr bereits mit blinkenden Lampen und per Funk." Einige Lkw-Fahrer hielten den Sicherheitsabstand nicht ein, andere seien unaufmerksam. Dieser Eindruck deckt sich mit den Erfahrungen der Ordnungshüter. Geschwindigkeit und Masse von großen Lastern machten einen Auffahrunfall zu einem tödlichen Risiko, weiß Dieter Schäfer, der Leiter der Verkehrspolizei im Mannheimer Polizeipräsidium: "Die Fahrer müssen das Tempo anpassen und vor allem dürfen sie durch nichts abgelenkt sein. Ein Blick von einer Sekunde aufs Smartphone bedeutet bei Tempo 80 ganze 22 Meter Blindflug."

Hintergrund > Andere Großbaustellen: Nicht nur im Kraichgau wird auf der A 6 geschafft, sondern auch rund um die Abfahrt Mannheim-Sandhofen, wo zwei Brücken erneuert werden. Ende Januar soll der Verkehr in Richtung Viernheimer Dreieck über das erste der beiden Bauwerke rollen. Bis Mitte nächsten Jahres soll dann auch die andere Brücke in Richtung Pfalz befahrbar [+] Lesen Sie mehr > Andere Großbaustellen: Nicht nur im Kraichgau wird auf der A 6 geschafft, sondern auch rund um die Abfahrt Mannheim-Sandhofen, wo zwei Brücken erneuert werden. Ende Januar soll der Verkehr in Richtung Viernheimer Dreieck über das erste der beiden Bauwerke rollen. Bis Mitte nächsten Jahres soll dann auch die andere Brücke in Richtung Pfalz befahrbar sein. Schon seit 2016 wird die Brücke der A 656 (Heidelberg-Mannheim) über dem Friedrichsfelder Bahnhof ausgetauscht. Im Sommer war Halbzeit, die südlichen Spuren können wieder genutzt werden. Nach Angaben des federführenden Regierungspräsidiums Karlsruhe soll die neue Brücke im ersten Quartal 2020 vollständig stehen. Anschließend wird allerdings noch ein 700 Meter langes Autobahnstück saniert, sodass erst Ende 2020 wieder freie Fahrt möglich ist. Kontrovers diskutiert worden ist eine Baustelle, die zum Jahresbeginn startet. Dann wird die Salierbrücke über den Rhein zwischen Speyer und Altlußheim umfassend repariert. Sie bleibt 26 Monate lang für den motorisierten Verkehr gesperrt. alb

[-] Weniger anzeigen

Notbremssysteme seien erst in 60 Prozent der deutschen Lastwagen verbaut, ließen sich abschalten oder durch den Fahrer "überbedienen". Deshalb setzt Schäfer auch beim Thema Aufmerksamkeit an und hat gemeinsam mit Mannheimer Speditionen die Initiative "Hellwach mit 80" aus der Taufe gehoben.

Dabei verpflichten sich Unternehmen und Fahrer, Ablenkungen im Führerhaus zu vermeiden und die Geschwindigkeit anzupassen. Wer statt den vorgeschriebenen 80 km/h die Toleranzgrenze ausreize und mit 89 "Sachen" unterwegs sei, verlängere seinen Bremsweg bereits um zwei Fahrzeuglängen - also gut zehn Meter, die am Ende eines Staus über Tod und Leben entscheiden könnten, sagt Schäfer.

ViA6-West-Sprecher Endres glaubt indes, dass es künftig aufgrund der drei Spuren zu weniger Beeinträchtigungen auf der A 6 im Kraichgau kommen wird. Allerdings datierten die Ausbaupläne aus dem Jahr 2008, und seitdem habe das Verkehrsaufkommen noch zugenommen. An Spitzentagen liege es bei 117.000 Fahrzeugen täglich. 1964 sei die Autobahn für maximal 60.000 Fahrzeuge pro Tag gebaut worden. "Wir haben zu viel Verkehr für zu wenig Straße", betont Endres.