Die Odenwaldschule

Die seit dem Jahr 2015 geschlossene Odenwaldschule war eine der bekanntesten deutschen Reformschulen. Sie wurde im Jahr 1910 von dem Pädagogen Paul Geheeb (1870-1961) gegründet und stellte das Lernen in der Gemeinschaft in den Vordergrund. Geheeb fühlte sich von dem Satz "Werde, der Du bist" des griechischen Lyrikers Pindar (522-445 v. Chr.) geleitet. Ins Straucheln geriet die Schule wegen lange vertuschter sexueller Missbrauchsfälle an Schülern. Der Skandal schlug 2010 hohe Wellen. In der Folge ging die Schule in die Insolvenz. (lhe)

