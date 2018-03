Von Stefan Hagen

Altlußheim/Speyer. Dröhnen, Grummeln, Brummen: Es gibt viele Umschreibungen für den Lärm, der sich über den Köpfen der Altlußheimer in luftiger Höhe Bahn bricht. Das empfindet jeder Betroffene anders. Einigkeit herrscht jedoch darüber, dass es so nicht weiter gehen kann und dass sich dringend etwas ändern muss.

Als Ausgangspunkt des Übels hat man den nah gelegenen Flugplatz in rheinland-pfälzischen Speyer ausgemacht. Unter der Überschrift "Gegen Fluglärm gibt es keine Lärmschutzwände!" hat der Gemeinderat bereits in seiner Novembersitzung einstimmig eine Resolution zur Verringerung des Fluglärms verabschiedet. Darin heißt es unter anderem, dass geltendes Recht - vor allem die Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung (LLV) - die Menschen in der Nähe von Flugplätzen immer weniger vor Fluglärm und Beeinträchtigungen der Lebensqualität schützen würde.

Vor allem die deutliche Zunahme an Flugbewegungen und insbesondere die massive Ausweitung des Einsatzes von Luftsportgeräten - vor allem von sogenannten "Gyrocoptern" - für die die Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung nicht gelte, habe zu einer spürbaren Lärmbelastung für die Bürger geführt. In der Resolution wird gefordert, die Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung zu überarbeiten und unter anderem Luftsportgeräte in die Verordnung aufzunehmen. Zudem solle die ruhesensible Zeit ausgeweitet werden und keine Starts und Landungen von Luftfahrtgeräten ohne Lärmschutz mehr erfolgen. Zudem regen die Altlußheimer an, dass sonn- und feiertags nur noch Starts und Landungen für Flugzeuge mit erhöhtem Lärmschutz zulässig sein sollen sowie an Werk- und Samstagen Rundflüge/Überlandflüge von Luftsportgeräten zu ruhesensiblen Zeiten verboten werden. Auch sollten für Luftsportgeräte deutlich niedrigere Lärmwerte festgelegt werden.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born hatte die Resolution zum Anlass genommen, eine Kleine Anfrage an das baden-württembergische Verkehrsministerium zu richten. Unter anderem stellt Born die Frage, ob man nicht - aufgrund des zunehmenden Einsatzes - auch Luftsportgeräte wie die sogenannten "Gyrocopter" in die Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung aufnehmen könnte.

Dafür fühlt sich das Ministerium allerdings nicht zuständig. Bei der LLV handele es sich um eine Verordnung, die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erlassen worden sei, heißt es im Antwortschreiben. Eine Änderung dieser Verordnung könne folglich nur von diesen Bundesministerien und nicht von der Landesregierung vorgenommen werden. Doch es gibt Hoffnung: Denn die Landesregierung werde das Anliegen der Gemeinde Altlußheim in die nächste Sitzung des Bund-Länder-Fachausschusses Luftfahrt im Juni 2018 einbringen, um zu sondieren, ob das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bereit ist, auf Forderungen der Gemeinde durch eine Änderung der Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung einzugehen.