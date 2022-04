Altlußheim. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitagvormittag ereignete, wurde ein 75-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Die Fahrerin einer schwarzen Mercedes-A-Klasse war kurz nach 10 Uhr von Oberhausen-Rheinhausen in Richtung Altlußheim unterwegs gewesen. Am Ortseingang von Altlußheim musste sie in der Rheinhäuser Straße an einem am Fahrbahnrand stehenden Lieferfahrzeug vorbeifahren. Dafür wechselte sie auf die Gegenfahrspur und fuhr an einer entgegenkommenden Dreiergruppe Fahrradfahrer vorbei. Dabei hielt sie keinen vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ein.

Ein 75-jähriger Radfahrer, der als letzter der Dreiergruppe fuhr, kam dabei zu Fall und stürzte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Die Mercedes-Fahrerin fuhr einfach weiter.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Den behandelnden Ärzten zufolge, befinde er sich in kritischem Zustand, teilte die Polizei mit.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.