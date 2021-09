Von Simon Michaelis

Altlußheim. Wer an ein Museum denkt, denkt an viel, sicher aber nicht an die Zukunft. Horst Schultz sieht das etwas anders. Sein Museum Autovision in Altlußheim richtet den Blick zwar weit zurück, bis auf den Beginn der Automobilität sogar, der eigentliche Fokus des 73-Jährigen aber liegt auf der Zukunft. "Wir sind kein Oldtimer-Museum." Diesen Satz wird Schultz nicht müde zu wiederholen. "Wir sind ein Lehrmuseum." Auf 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt er Fahrzeuge, Motoren, Technik und Geschichte(n) der vergangenen 200 Jahre. Gerade hat er ein Buch über Wasserstoff veröffentlicht, im Untergeschoss präsentiert er, passend dazu, die Mobilität von Morgen.

Der Elektroingenieur möchte zeigen, dass die Zukunft eine Vergangenheit hat. Der Einstieg in die Welt der Mobilität datiert nämlich zurück ins Jahr 1817, als der badische Forstbeamte Karl Drais eine Laufmaschine aus Holz konstruierte – sie gilt als erstes Fahrrad der Welt. Das Museum zeigt einen Nachbau, angelehnt an die letzte Evolutionsstufe der Draisine. Bis zur Motorisierung des Zweirads vergingen aber noch fast sieben Jahrzehnte. Das erste Motorrad der Welt war der Daimler-Reitwagen aus dem Jahr 1885. "Streng genommen ist es noch kein richtiges Motorrad, da es auf beidseitige Stützräder angewiesen ist", erklärt Schultz. Das erste serienmäßig produzierte Motorrad der Welt war die Hildebrand & Wolfmüller von 1894.

Geparkte Geschichte: Das Museum zeigt die Baureihe der NSU-Nachkriegsautomobile von Prinz 1 bis K 70, allesamt in der Originalfarbe „Gletscherweiß“. Fotos: Michaelis

Wenig später stieg dann das Unternehmen NSU in die Produktion von Motorrädern ein. Eine Marke, die es Schultz besonders angetan hat – sein erstes Auto war ein Prinz II E des Neckarsulmer Herstellers. Schon in seiner Jugend frisierte er Mopeds und verkaufte sie auf dem Pausenhof, schraubte an Autos, bevor er den Führerschein hatte. Schultz machte eine Lehre zum Elektromechaniker und begann früh, Bergrennen zu fahren, zunächst mit NSU-Wagen. Jahrzehnte später, im Jahr 2002, eröffnete der erfolgreiche Unternehmer in Altlußheim das Museum Autovision. "Mit dem Bau und der später gegründeten Stiftung wollte ich einen Beitrag dazu leisten, sowohl die Geschichte als auch die Visionen der Mobilität in einem besonderen Ausstellungskonzept zu erklären."

Für dieses Konzept suchte er eine Marke, die sowohl Fahrräder, Motorräder als auch Autos baute und fand sie in NSU. Anhand dieses Herstellers erzählt er seither die Geschichte der Mobilität. Und die hält einige Überraschungen parat: dass Elektroautos so alt wie die Glühbirne sind etwa. Schultz: "Im Jahr 1881, also fünf Jahre vor dem Benz’schen Patent-Motorwagen, konstruierten die beiden Professoren William Edward Ayrton und John Perry ein Elektrofahrzeug. Das bringt unsere Besucher immer wieder zum Staunen."

Die Sammlung der NSU-Motorräder ist einzigartig. Anhand der Marke lässt sich die Zeit des Wirtschaftswunders gut nachvollziehen. Fotos: Michaelis

Es hatte bereits eine Reichweite von 40 Kilometern und erreichte eine Geschwindigkeit von 14 Stundenkilometern. Da weltweit kein einziges Exemplar mehr erhalten war, baute ein Team um Schultz in der museumseigenen Werkstatt eine fahrbereite Reproduktion. "Ich habe 20 Jahre meines Lebens restauriert. Angefangen habe ich mit historischen Motorrädern von NSU, ich wollte eine Chronologie aufbauen, habe mit dem Baujahr 1928 begonnen und mich dann über die Jahre durch Kontakte bis 1901 zurückgearbeitet." Dann kamen Automobile dazu. Kurios: Von allen historischen NSU-Wagen fand Schultz lediglich einen in Deutschland. Die anderen waren weltweit verstreut: in Australien, Tschechien oder Norwegen etwa.

Zum Ende des 19. Jahrhunderts nahmen Elektroautos deutlich an Fahrt auf: Der belgische Konstrukteur und Rennfahrer Camille Jenatzy fuhr 1899 als erster Mensch mit einem Landfahrzeug über 100 Stundenkilometer, exakt 105,876. Ein Nachbau des von Blei-Batterien betriebenen Modells La Jamais Contente parkt im Untergeschoss des Museums.

Nur wenige Meter weiter beschreitet man neues Terrain: dort dreht sich alles um die Mobilität der Zukunft. Damit will er die jungen Leute packen. "Die interessieren sich für Umweltthemen, wissen um die Endlichkeit von Ressourcen wie Gas und Öl. Gleichzeitig wollen sie aber natürlich mobil sein und bleiben." Da stelle sich eben die Frage, mit was. Die Antworten stehen in Form von verschiedenen beispielhaften Konzeptfahrzeugen parat. Neben einigen Meilensteinen der Hybridtechnologie, zeigt Schultz auch Wasserstoff-Fahrzeuge. Unter anderem das Weltrekordfahrzeug Hysun 3000, das mit gerade einmal 3,3 Kilogramm Wasserstoff eine Strecke von 3000 Kilometern zurücklegte (entspricht einem Benzinverbrauch von etwa 0,4 Liter auf 100 Kilometer).

Weltrekord: Der Hysun 3000 schaffte die Strecke von Berlin nach Barcelona im Jahr 2004 mit gerade einmal 3,3 Kilogramm Wasserstoff. Fotos: Michaelis

"Um den Leuten die Reichweitenängste zu nehmen, gibt es auch immer mehr Batteriefahrzeuge mit Range-Extendern (deutsch: Reichweitenverlängerern)", sagt Schultz. Wenn die Ladung nicht mehr ausreicht, läuft ein Verbrennungsmotor an, um während der Fahrt Strom zu produzieren.

Schulz ist überzeugt, dass Brennstoffzellenfahrzeuge sich langfristig durchsetzen werden. "Man muss immer dem Wirkungsgrad und der Verfügbarkeit folgen", sagt er. Ein Elektromotor habe einen Wirkungsgrad von etwa 95 Prozent, der Verbrennungsmotor nach 125 Jahren Entwicklung gerade einmal knapp 30 Prozent. "Wir müssen schnellstmöglich nur elektrisch fahren." Von der immer wieder heraufbeschworenen Vision fliegender Autos will er nichts wissen: "Fliegen ist ökonomisch gesehen die schlechteste Wahl. Man muss nicht nur vorankommen, sondern auch die Schwerkraft überwinden."

Schultz hält Wasserstoff für den idealen Energieträger, auch in der Industrie und auf dem Wärmemarkt. In seinem neuen Buch bezeichnet er ihn sogar als Klimaretter, dessen Herstellung jedoch zwingend emissionsfrei erfolgen müsse. "Wasserstoff steht im Periodensystem der Elemente schon immer an erster Stelle. Wie lange es noch dauert, bis er in unserer Energiewirtschaft dieses Ziel erreicht hat, weiß heute niemand", sagt Schultz. "Der Klimawandel wartet nicht, bis sich alle einig sind." Der Museums-Eigentümer will die Besucher nicht mit PS-Protzerei beeindrucken, vielmehr sollen sie spielerisch etwas für die Zukunft lernen. Konkret können sie das an 80 haptischen Lehrmodellen zu Physik und Technik, wo sie altes und neues Wissen "durch Greifen begreifen". "Ich möchte Schüler für technische Berufe begeistern – Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, Physik. Als Unternehmer musste ich ständig kämpfen, um genügend Ingenieure einstellen zu können. Von Buchhaltern und Betriebswirten hatte ich dagegen immer etliche Bewerbungen auf dem Tisch."

Den jungen Menschen möchte er mit seiner einzigartigen Sammlung Anregungen für die Entwicklung und Erforschung von Mobilitäts- und Fahrzeugkonzepten der Zukunft mit auf den Weg geben. Schultz: "Nur so kann Deutschland auch künftig seine Position als einer der wichtigsten Industriestandorte in Sachen Automobilität bewahren."