Hockenheim. (pol/mare) Am Samstag herrschte Ausnahmezustand in Hockenheim. Der 60. Fastnachtsumzug nahm die Stadt nämlich in Beschlag. Doch neben Feiern und Frohsinn gab es auch allerhand unschöne Szenen, wie die Polizei mitteilt. Die Bilanz der Polizeieinsätze im Überblick:

Zwischen 12 und 21 Uhr gab es insgesamt 16 Körperverletzungsdelikte, eine Sachbeschädigung, ein tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, zwei Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte, zwei Beleidigungen von Polizeibeamten und einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Außerdem erteilten die Beamten sieben Platzverweise.

Gegen 16 Uhr gab es in der Karlsruher Straße eine Schlägerei zwischen einem 16-Jährigen und einem 26-Jährigen. Auslöser war offenbar, dass der 16-Jährige die Freundin des 26-Jährigen anmachte. Beide Streithähne waren zudem betrunken. Der 26-Jährige erlitt einen doppelten Kieferbruch.

Gegen 18.20 Uhr gab es auch am Bahnhof eine Schlägerei. Ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger schlugen zusammen mit anderen Beteiligten auf zwei 21-Jährige und einen 22-Jährigen ein und traten auch nach ihnen, als sie schon am Boden lagen. Einer der 21-Jährigen verlor sogar kurz das Bewusstsein. Die Schläger flüchteten dann, wurden aber in einem Zug von der Polizei festgenommen. Beide waren erheblich betrunken.

Ein 24-Jähriger beleidigte gegen 19 Uhr aus einem Zug heraus Polizisten am Bahnhof. Er weigerte sich, aus dem Zug zu kommen, und leistete bei der Verhaftung erheblichen Widerstand. Der 24-Jährige hatte knapp zwei Promille Alkohol intus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde bei der Verhaftung leicht verletzt.

Der Rettungsdienst hatte insgesamt 35 Einsätze und musste zwölf Menschen in Krankenhäuser einliefern - davon zehn Jugendliche mit Alkoholvergiftungen.