Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Mit der Bebauung des Plankstadter Areals Adler geht es voran. Inzwischen ist man beim Trockenausbau angekommen. Zum 1. Juli 2020 sollen die beiden Gebäude, die dann die Adressen Schwetzinger Straße 19 und Schwetzinger Straße 21 erhalten, bezogen werden. Jetzt stellten Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher, Architekt Jürgen Roth und Bauamtsleiter Andreas Ernst bei einem Rundgang den aktuellen Stand der Bauarbeiten vor. Mit dabei waren auch Gabriele Piuma vom Pflegestützpunkt und Heike Wies vom Kirchlichen Pflegedienst Kurpfalz.

Die Dämmmaterialien und die umfangreiche Verkabelung sind noch sichtbar. Die Styroporblöcke liegen bereits parat, ebenso die Heizschlangen für die Fußbodenheizung. Das Warmwasser für die Heizungen wird umweltfreundlich mit einer leistungsstarken Wärmepumpe im Keller gewonnen. Auch die Kühlung im Sommer erfolgt mit dieser Technik.

Ins kleineren der beiden Gebäude, die auf dem Adler-Areal entstehen, werden drei Arztpraxen einziehen. Das größere wird die neue Heimat der Sparkasse, und das Erdgeschoss bezieht eine Praxis für Ergotherapie.

Im Obergeschoss entsteht eine Gemeinschaftswohnung für Menschen mit Pflegestufe. Es gebe bereits einige Bewerbungen für den Bezug der betreuten Wohngemeinschaft, wie Heike Wies erklärt. In der Wohnung sollen acht Menschen wohnen, die eine Betreuung benötigen. Jeder Bewohner wird ein eigenes Zimmer mit Bad und WC beziehen. Eine Pflegekraft soll rund um die Uhr in der Wohnung sein. Die Zimmer werden von den Bewohnern mit eigenen Möbeln ausgestattet. Es gibt eine gemeinsame Küche und einen gemeinsamen Essraum. Der Gemeinschaftsraum schließt mit einer großen Glasfront ab, die auf eine Terrasse in Richtung Süden führt – mit Blick in Richtung Plankstadter Wasserturm.

Im Obergeschoss wird eine Zahnarztpraxis untergebracht, durch die noch höhere Anforderungen an die Gebäudestruktur entstanden sind. Beispielsweise mussten isolierte Abwasserrohre für die Abwässer von den Zahnarztstühlen installiert werden. Das Abwasser darf nämlich nicht ungefiltert in die Kanalisation fließen. „Deshalb musste im Keller ein Amalgam-Abscheider installiert werden“, erklärt Jürgen Roth.

„Wir liegen bislang gut im Zeitplan und hoffen auf einen milden Winter. Die Mietverträge wurden alle langfristig auf etwa 15 Jahre abgeschlossen. Und so erwarten wir, dass wir beim Bau der Gebäude mit einer schwarzen Null heraus kommen werden“, berichtet Bürgermeister Nils Drescher. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt auf dem Areal Adler belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro.