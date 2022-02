Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Im zweiten Jahr der Pandemie sind 2021 zwar deutlich mehr Fahrzeuge über die Autobahnen in der Region gerollt – dafür lag die Zahl der Staus immer noch weit unter dem Vor-Corona-Niveau. Das geht aus der Staubilanz des ADAC Nordbaden hervor. Die RNZ stellt die Ergebnisse vor.

> Die Bilanz: Fahrzeuglenker in Baden-Württemberg gerieten fast nur halb so oft in Blechlawinen wie bundesweit. Die Staus im Südwesten waren zudem insgesamt kürzer und lösten sich schneller auf. Erstaunlich: Auf den nordbadischen Abschnitten der A5 und A6 mussten sich die Fahrzeuge 2021 weniger Stunden Stoßstange an Stoßstange quälen als 2020.

> A5: Laut ADAC hat sich die Situation zwischen Heidelberg und Karlsruhe merklich verbessert. Der – im bundesweiten Vergleich immer noch stark belastete – Abschnitt rutschte in der Rangliste der am meisten genutzten deutschen Autobahnen vom zweiten auf den sechsten Platz. Mussten sich die Fahrer im vergangenen Jahr in dem Abschnitt auf 169 Staukilometern je Kilometer Autobahn in Geduld üben, waren es 2020 noch 275 und vor der Pandemie 2019 gar 346 Staukilometer. Der auffälligste Bereich lag zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf. Dort standen Autofahrer in Richtung Heidelberg knapp 1300 Stunden im Stau. Insgesamt summierten sich die Staukilometer 2021 in dem Abschnitt auf 3279 Kilometer, in der Gegenrichtung zwischen Walldorf und Kronau gab es 937 Stunden Stau auf 1232 Kilometern. Viel Zeit mitbringen mussten die Pkw-Fahrer auch vom Kreuz Heidelberg zur Anschlussstelle Heidelberg/Dossenheim (283 Stunden, 491 Kilometer). Auf der A5 bildete sich auch der längste Stau des vergangenen Jahres in der Region: Zwischen Karlsruhe-Nord und dem Walldorfer Kreuz stand der Verkehr am 9. März nach einem Lkw-Unfall auf 20 Kilometern.

> A6: Sorgenkind war erneut die Strecke von Heilbronn/Untereisesheim nach Heilbronn/Neckarsulm. Der Bereich gehört zu dem über 47 Kilometer langen Abschnitt von der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg bis zum Kreuz Weinsberg, der ausgebaut wird. 948 Stunden verbrachten die Kraftfahrer hier im Stau, 2828 Kilometer lang wäre die Blechlawine, würde man alle Staus aneinanderreihen. Ähnlich lang wäre die Kolonne für den Abschnitt vom Kreuz Weinsberg nach Heilbronn-Neckarsulm. Weitere auffällige Strecken waren zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Kreuz Walldorf (653 Stunden, 2242 Staukilometer) und von Mannheim-Sandhofen nach Ludwigshafen-Nord (244 Stunden, 892 Kilometer). Gute Nachrichten gibt es für den Abschnitt zwischen Heilbronn und Mannheim, wo die Staukilometer weiter auf 168 (2020: 183, 2019: 282) sanken. Im bundesweiten Vergleich der meist belasteten Strecken rangierte der Abschnitt auf Platz sieben, 2020 lag er noch auf Rang drei. Auffällig war hingegen die A61 zwischen der Pfalz und dem Dreieck Hockenheim sowie zwischen Mannheim-Seckenheim und dem Kreuz Heidelberg.

> Technik als Chance: Einzelne Staus, die nach Unfällen zu stundenlangen Behinderungen führten, machten deutlich, wie anfällig die Autobahnen trotz der coronabedingt noch verminderten Verkehrsmenge seien, sagte die ADAC-Verkehrsreferentin Karin Birthelmer. Spürbar werde dies bei Ferienbeginn oder vor Ferientagen insbesondere auf der A5. Helfen würden frühzeitige Hinweise auf Behinderungen und Baustellen durch dynamische Wegweiser mit integrierten Stauinformationen. Eine solche Anlage ist im Sommer auf der A5 südlich des Kreuzes Karlsruhe installiert worden.