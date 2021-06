Von Alexander Albrecht

Karlsruhe. "Wir waren da – jederzeit", sagte Günther Bolich bei seinem jüngsten Rechenschaftsbericht. Nach 28 Jahren an der Spitze des ADAC Nordbaden trat der 71-Jährige aus Östringen-Odenheim bei der virtuellen Mitgliederversammlung nicht mehr an. Zu seinem Nachfolger wählten die 90 zugeschalteten Delegierten mit großer Mehrheit Hans Weber, der seit 2019 stellvertretender Vorsitzender war. Bolich präsentierte eine "stabile Bilanz", wie er sagte.

Günther Bolich trat nach 28 Jahren als Vorsitzender nicht mehr an. Fotos: ADAC

"Wir konnten den Mitgliedern helfen – insbesondere bei Rückreiseproblemen und Versicherungsfragen in der ersten Phase der Pandemie und mit ständig aktuellen Informationen zu möglichen Urlaubsländern in der zweiten Jahreshälfte", so der scheidende ADAC-Chef. Mehr als 150.000 telefonische Anfragen und unzählige E-Mails hätten die Mitarbeiter in den Servicestellen beantwortet. Gleichwohl trafen starke Einbrüche im Reisegeschäft, zeitweise geschlossene Fahrsicherheitstrainingsanlagen, Absagen von Veranstaltungen und der Stopp verkehrserzieherischer Projekte im schulischen Bereich den Regionalclub hart.

Trotz zwischenzeitlicher Schließungen von Geschäftsstellen und Reisebüros standen die Serviceangebote und die Pannenhilfe den Mitgliedern jederzeit zur Verfügung. Im vergangenen Jahr wurden die Gelben Engel laut Bolich 111.463 Mal zu Hilfe gerufen. Das waren rund 14.000 Einsätze weniger als im Vorjahr. Als infektionssicheres Verkehrsmittel habe das Auto im vergangenen Jahr an Bedeutung gewonnen, wenn auch die Verkehrsdichte aufgrund von Homeoffice und Reisebeschränkungen rückläufig war, betonte er.

Mehr als 111.000 Mal halfen die Gelben Engel im vergangenen Jahr Autofahrern auf den Straßen Nordbadens aus der Patsche. Das waren 14.000 Einsätze weniger als 2019 – eine Folge von Homeoffice und Reisebeschränkungen. Foto: Lübke

Bolich sagte, dass sich der für eine bezahlbare und umweltfreundliche Mobilität ausspreche, doch dabei müsse man auf mehrere Antriebslösungen setzen. Ende 2020 vertrauten insgesamt mehr als 635.000 Mitglieder dem ADAC Nordbaden, mit einem kleinen Minus von lediglich 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr konnte der Bestand nahezu gehalten werden. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde Bolich zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zu seinen Verdiensten zählt, dass in seiner Amtszeit zwischen 1997 und 2008 in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Pforzheim vier moderne Servicecenter entstanden, 2015 kam in Bruchsal noch ein fünftes hinzu.

Der neue "Herr" über die mehr als 70 Ortsclubs in Nordbaden ist Hans Weber, ein 67-jähriger, selbstständiger Verlagskaufmann. Er war viele Jahre Vorsitzender des Motoball-Rekordmeisters MSC Taifun Mörsch. Und er war es auch, der die Motoball-Europameisterschaft 2005 und 2019 nach Nordbaden holte und als Cheforganisator den Bekanntheitsgrad der "Sportart" bundesweit steigern konnte.

Für sein vorbildliches soziales Engagement erhielt Hans Weber 1996 das Bundesverdienstkreuz. Der für vier weitere Jahre gewählte Sportleiter, der ehemalige Rennfahrer und "Vollblut-Motorsportler" Jürgen Fabry, richtete in der Vergangenheit gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern DTM-Läufe auf dem Hockenheimring aus. Weiterhin findet unter seiner Regie der "Große Preis von Weingarten", ein Lauf der Rennserie ADAC GT Masters, auf der Traditionsrennstrecke statt.