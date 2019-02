Heidelberg/Mannheim. (alb/zg) Erinnern Sie sich noch an den 26. Februar 2018? Ziemlich frostig war’s an jenem Montag, und viele Autofahrer wurden eiskalt ausgebremst. An keinem anderen Tag im vergangenen Jahr mussten die "Gelben Engel" so oft ausrücken. "Es war der Auftakt zu einer dreitägigen Kältewelle mit den tiefsten Temperaturen des ganzen Winters", erinnert sich Thomas Hoffmann, der Leiter der ADAC-Pannenhilfe Baden.

Auch tagsüber sei das Thermometer an den drei "Eistagen" nicht über Null angestiegen. "Für so manch schwächelnde Autobatterie war es das sichere Ende", so Hoffmann. An jenem Montag wurde die Pannenhilfe zu insgesamt 922 Einsätzen in Nordbaden gerufen, allein in Heidelberg waren es 98 und damit 53 mehr als an "normalen" Tagen. In Mannheim kamen gar 158 Autofahrer nicht mehr weiter. An einem Durchschnittstag sind es knapp 60 Einsätze in der Quadratestadt.

Nicht nur deshalb ist und bleibt die Pannenhilfe des ADAC. In Nordbaden wurden die 65 Straßenwachtfahrer im vergangenen Jahr fast 131.000 mal gerufen. Einerseits. Andererseits war 2018 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und der Winter relativ mild. Deshalb gingen die Hilfeleistungen des ADAC insgesamt geringfügig um 3,2 Prozent zurück.

An einem durchschnittlichen Arbeitstag waren die "Gelben Engel" in Nordbaden 359 mal im Einsatz. An Tagen mit besonder vielen Pannen oder auch nachts wurde die Straßenwacht von regionalen "ADAC Mobilitätspartnern" unterstützt, um alle Aufträge abarbeiten zu können. Zunehmend geschätzt wird von in Not geraten Autofahrern nach Club-Angaben auch der schnelle, digitale Draht zur Pannenhilfe.

So bietet der ADAC seit Anfang 2018 eine entsprechende App an. Im November ist die Pannenhilfe online gegangen und damit seither auch über das Internet erreichbar. Durch eine Partnerschaft mit der Telekom können die Gelben Engel zudem seit Dezember vergangenen Jahres auch aus der sogenannten Car-Connect-App geordert werden.

"Alle digitalen Helfer sparen im Pannenfall wertvolle Zeit, helfen dank GPS bei der genauen Ermittlung des Pannenorts und informieren die Fahrer via Statusmeldungen über den Bearbeitungsstand des Notrufs", erklärt Hoffmann. Bundesweit haben die Straßenwachtfahrer 2018 Autofahrern in rund vier Millionen Fällen auf und neben der Straße aus der Patsche geholfen. Damit leisteten sie pro Tag im Durchschnitt mehr als 10.000 Einsätze. Leere oder defekte Batterien waren dabei wieder die häufigste Pannenursache.

Ihr Anteil ist mit 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr nochmals um zwei Prozent gestiegen. Mit 19 Prozent nahmen Defekte an Motor, Einspritzung, Zündung oder Sensorik den zweiten Platz ein. Beschädigungen an Karosserie, Lenkung, Bremsen, Fahrwerk oder Antrieb folgten mit 14,3 Prozent auf dem dritten Platz der bundesweiten Pannenstatistik des ADAC.