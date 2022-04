Von Christine Frei

Das Schloss Zwingenberg, erbaut im 13. Jahrhundert über dem Eingang zur Wolfsschlucht, überragt das Neckartal. Heute im Privatbesitz von Ludwig Prinz von Baden ist das Schloss eine bunte Mischung unterschiedlicher Türme und Bauten, ein märchenhaft verschachtelter Komplex.

Schloss Zwingenberg wurde neben der steilen Wolfsschlucht im 13. Jahrhundert über dem Neckartal erbaut. Foto: Christine Frei

Ein berühmtes Märchen rankt sich zudem um die dahinter über einen Pfad begehbare Klamm: In einer gespenstischen Nacht bereitet Kaspar in Carl Maria von Webers Oper "Der Freischütz" das Gießen der Freikugeln vor: "Milch des Mondes fiel aufs Kraut! Uhui! Uhui!".

Gleich mehrere Wolfsschluchten kommen als Anregung dafür infrage. Schon auf der anderen Neckarseite, etwas flussauf von Zwingenberg, gibt es eine zweite Schlucht mit diesem Namen. Der Zwingenberger Wolfsschlucht eilen Warnungen zu schwierigen Wegverhältnissen voraus. Schuhe mit Profilsohle sollten bei normalen Bedingungen aber ausreichen.

Der Rastplatz über Eberbach bietet eine Aussicht über das Neckartal. Foto: Christine Frei

In den Buntsandstein der Wolfsschlucht hat sich das Schlossbächlein auf rund einem Kilometer eingetieft. Über Stufen und Rutschen plätschert es unmittelbar am Wanderpfad dem Neckar entgegen. Die Schlucht ist Teil des Naturparks Neckartal-Odenwald und als Geotop geschützt.

Vielleicht stammt ihr Name ja daher, dass im Jahr 1866 der damals letzte Wolf des Odenwalds nahebei erlegt wurde? Ist der Aufstieg geschafft, verläuft der Weg abwechslungsreich und erholsam über die exponierte Hochfläche Winterhauch auf den Katzenbuckel zu. Im Kontrast steht der hinter Unterdielbach erreichte Holdergrund mit dem Holderbach: wieder geht es durch ein enges Tal, diesmal bergab und weniger steil.

Abgerundet wird die Tour bei Eberbach mit sonnenverwöhnten Wegen über dem Neckar, durch noch lichte Bäume wie auf einem lang gestreckten Aussichtsbalkon.

Die Wolfsschlucht

Strecke: Rundwanderung von Zwingenberg am Neckar. Start am

Ortseingang unterhalb des Schlosses beim Restaurant "Zur Wolfschlucht") an der B 37. Dem "Roten R" in Ortsrichtung folgen, nach wenigen Metern links hinauf zum Schloss. Hier geradeaus in die ausgeschilderte Wolfsschlucht wandern. Dem Bachlauf bergauf folgen, oben angekommen dem "Roten Kreuz" bis zum Weiler Oberdielbach-Post. Hier an der ersten Kreuzung links und nach 300 Metern in den ersten Forstweg rechts, dann geradeaus bis Unterdielbach. Links in die Schulstraße, nach rechts durch den Grenzweg bis runter zum Holderbach. Dem Bach nach links auf Wegen hauptsächlich am linken Ufer in den Holdergrund folgen. Ab dem Wildgehege/Teich führt am rechten Ufer ein Pfad am Bach entlang. In Sichtweite der ersten Häuser von Eberbach wechselt der Pfad ans linke Ufer und steigt an. An der folgenden Kreuzung links, gleich den nächsten Weg nach rechts mit dem "Gelben V". An einem Wegweiser den nach links aufwärts führenden Pfad mit dem "Roten R" nehmen. Dieser Markierung folgen, bis die Runde sich

schließt.

Foto: Christine Frei

Länge: 18 Kilometer. Von Eberbach nach Zwingenberg kann die Bahn genommen werden; die Tour wird so acht Kilometer kürzer-.

Höhenunterschied: etwa 500 Meter

Dauer: 5 bis 6 Stunden ohne Pausen

Anfahrt & Parken: Von Heidelberg auf der B 37 durchs Neckartal nach Zwingenberg, parken am Ortseingang.

ÖPNV: Gute S-Bahn-Verbindungen vom Hauptbahnhof Heidelberg zum Bahnhof Zwingenberg (Baden). Oberhalb der Bahnlinie führt die Schlossstraße über einen Kilometer direkt zum Schloss.

Verpflegung: Rastplätze am Weg

Karten: MeKi Landkarten Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Naturpark Neckartal-Odenwald, Wanderkarte Blatt 13 "Neckartal-Odenwald" 1:20.000 (2017), ISBN-13: 978-3931273897

Auskunft: Über eine eventuelle Schließung der Wolfsschlucht informiert das Zwingenberger Bürgermeisteramt (Telefon 0 62 63 / 45 152)