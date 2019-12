Nach fast 15 Jahren an der Spitze des Rathauses geht Oberbürgermeister Dieter Gummer (l.) Ende August in Ruhestand. Die letzten Tage seiner Amtszeit hatte er sich sicher anders vorgestellt. Stadtrat Markus Fuchs (l.) und der neue Oberbürgermeister Marcus Zeitler (beide CDU) bei dessen Amtseinführung in der Stadthalle am 14. September. Foto: Lenhardt

Von Anna Manceron

Hockenheim. Der brutale Angriff auf Oberbürgermeister Dieter Gummer, die Wahl seines Nachfolgers und die Sorge um die Zukunft ihres Stadtwalds – für die Einwohner der Rennstadt war das Jahr 2019 vor allem in politischer Hinsicht spannend. Die RNZ hat die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst.

> A wie Angriff: Am Abend des 15. Juli wird der amtierende Oberbürgermeister von Hockenheim, Dieter Gummer, vor seinem Haus in Böhl-Iggelheim von einem Unbekannten niedergeschlagen. Der SPD-Politiker leitet das Rathaus seit fast 15 Jahren und steht kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand. Gummer erleidet Prellungen, Hirnblutungen und einen Kieferbruch. Er liegt mehrere Tage auf der Intensivstation und wird zweimal operiert. Gut zwei Monate später schließt die Polizei die Ermittlungen ab. Einen Verdächtigen konnte sie nicht ausmachen. Am 23. August wird Dieter Gummer offiziell aus dem Amt verabschiedet.

Nach fast 15 Jahren an der Spitze des Rathauses geht Oberbürgermeister Dieter Gummer (l.) Ende August in Ruhestand. Die letzten Tage seiner Amtszeit hatte er sich sicher anders vorgestellt. Stadtrat Markus Fuchs (l.) und der neue Oberbürgermeister Marcus Zeitler (beide CDU) bei dessen Amtseinführung in der Stadthalle am 14. September. Foto: Lenhardt

> B wie Barfuss:Gerade einmal acht Grad zeigt das Thermometer beim 22. Hockenheimringlauf der ASG-Tria am 1. November an. Trotzdem wagen sich einige der rund 2000 Teilnehmer mit nackten Füßen auf die Strecke. Beim Fünf-Kilometer-Rennen ist jede Generation vertreten – vom Grundschul- bis zum Rentenalter. Der beleibteste Lauf bleibt aber der Hauptlauf mit rund 1300 Teilnehmern.

> C wie C3/C4:An den Campingplätzen C3 und C4 neben dem Hockenheimring entzündet sich eine Diskussion um die Zukunft des Stadtwalds. Als dort rund 70 Bäume gefällt werden sollen, ruft das die Gemeinderatsfraktion der Grünen auf den Plan. Laut der Stadt sind die Bäume durch Trockenheit und Käferlarven beschädigt worden. Auch aus der Bevölkerung kommt Gegenwind: Am 29. März gründet sich die Bürgerinitiative "Pro Stadtwald C4". Ihre Mitglieder sorgen sich auch wegen der geplanten Erweiterung der Raststätte an der Autobahn A6.

> D wie Drive-In: Im Mai gibt der Gemeinderat grünes Licht für die erste Bäckerei in Hockenheim mit einem Drive-In-Schalter. Um dort seine Brötchen zu kaufen, muss der Kunde sein Auto nicht mehr verlassen. Die geplante Filiale ist Teil des Bebauungsplans für die Talhausstraße im Norden des Gewerbegebiets.

> E wie Ed Sheeran:Ende Juni versetzt ein berühmter Rotschopf die Rennstadt in Ekstase: Der Popstar Ed Sheeran spielt an zwei Abenden vor jeweils 100.000 Zuschauern auf dem Hockenheimring. Der Brite steht ganz allein auf der Bühne – nur er, seine Gitarre und die Loop-Station. Im Vorprogramm treten die Schwedin Zara Larsson und der Brite James Bay auf.

> F wie Formel 1: Ende August steht fest: Die Formel 1 wird 2020 kein Rennen auf dem Hockenheimring ausrichten. Bis zuletzt hatten die Betreiber der Rennstrecke mit den Formel-1-Bossen verhandelt. Am Ende erhielten jedoch andere den Zuschlag. Schuld daran sind die hohen Antrittsgebühren in der Rennsport-Königsklasse – bei fehlenden Einnahmen.

> G wie Gestank: Nach langem Zögern entscheidet der Gemeinderat im Oktober, die Klage vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe gegen die Erweiterung der Firma Delvanis zurückzuziehen. Der Grund: mangelnde Erfolgsaussichten. Die Abfallaufbereitungsanlage liegt zwar auf Reilinger Gemarkung. Aber der Geruch, der von ihr ausgeht, stört viele Hockenheimer. Inzwischen hat sich das Problem jedoch teilweise gelöst, weil Delvanis seine Anliefer- und Entsorgungstätigkeiten eingehaust hat.

> H wie "Herr des Rings": Er ist im Schatten des Hockenheimrings aufgewachsen und hat dort 40 Jahre lang gearbeitet: Georg Seiler, seit 1991 Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH, tritt am 31. August seinen wohlverdienten Ruhestand an. Seit 1979 war er für die Betreibergesellschaft tätig. Seine Nachfolge tritt die Doppelspitze aus Jörn Teske und Jochen Nerpel an.

> I wie Innenstadt: Im Juli macht mit dem "Treff 3000" der letzte Lebensmittelmarkt im Zentrum zu. Die Chancen, einen Nachfolger zu finden, stehen schlecht. Das macht OB Marcus Zeitler im Dezember deutlich. Und: "Wenn wir als Bürger nicht in der Innenstadt kaufen, können wir nicht erwarten, dass Besucher von Außerhalb die Geschäfte am Leben halten", sagt der Rathauschef.

> J wie Jubiläum: Genau 1250 Jahre ist es her, dass die Rennstadt zum ersten Mal urkundlich im Lorscher Codex erwähnt wurde. Damals hieß der Ort allerdings nicht Hockenheim, sondern Ochinheim. Das Jubiläumsjahr 2019 feiern die Bürger mit vielen kulturellen Veranstaltungen – vom Neujahrsempfang über den Ochinheimer Mittelaltermarkt bis zum Sommerkonzert der Musikschule.

> K wie Knochenreste:Einen gruseligen Fund macht eine Bürgerin im November auf dem Hockenheimer Friedhof: Am Grab ihres verstorbenen Ehemanns entdeckt sie den Teil eines menschlichen Kiefers samt Zähnen. Die Frau informiert die Stadtverwaltung. Dort ist man schockiert, hat jedoch eine Erklärung bereit: Verbliebene Knochen von Verstorbenen würden nicht verbrannt, sondern in tiefere Erdschichten der Gräber gebracht. Im konkreten Fall sei der Kiefer durch den Regen nach oben gespült worden.

> L wie Ladesäulen: Neben einer Tankstelle für E-Fahrräder gibt es seit Oktober auch drei Ladesäulen für E-Autos. Die Nutzung ist in den ersten zwölf Monaten kostenlos. Die neuen Ladesäulen stehen auf dem Messplatz, auf dem Zehntscheunenplatz und beim Hockenheimer Marketing Verein in der Ottostraße 2.

> M wie Minus: Das Aquadrom ist nicht nur ein beliebtes Freizeitbad – es ist auch hoch verschuldet. Seit Jahren schreibt die städtische Einrichtung rote Zahlen. Im Juli wird der Schuldenstand für das Jahr 2018 bekannt: knapp drei Millionen Euro. Der neue OB, Marcus Zeitler, verspricht, die Betriebskosten zu senken. Er will vor allem den Gastrobereich, der sich in städtischer Hand befindet, auslagern.

> N wie neuer Name: Die ehemalige Gustav-Lesemann-Schule hat einen neuen Namen. Seit Anfang des Jahres heißt das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum "Schule am Kraichbach". Der ehemaliger Namensgeber hatte sich als Nationalsozialist entpuppt. Seit den 1970er-Jahren trug die Schule den Namen des umstrittenen Pädagogen. In seinen Schriften bezeichnete er Hitler als "großen Volks- und Seelenreformator" und trat für die Sterilisation "erbkranker" Menschen ein.

> O wie Ortsfamilienbuch: "Wo komme ich her?" Diese Frage beschäftigt viele Hockenheimer. Das neue Ortsfamilienbuch des Vereins für Heimatgeschichte liefert Antworten. Dort sind die Namen von mehr als 7000 Familien mit 31.600 Personen vor 1901 aufgeführt. Das zweiteilige Werk ist beim Verein oder im Buchhandel erhältlich.

> P wie polychlorierte Biphenyle: Das Schulzentrum hat ein Problem mit Schadstoffen: Bereits 2018 wurden in der Schule am Kraichbach Rattenkot und künstliche Mineralfasern gefunden. Im Sommer treten in der Hartmann-Baumann-Schule erhöhte Werte von gesundheitsschädlichen polychlorierten Biphenylen (PCB) auf. Das sind chemische Baustoffe, die giftig sind und Krebs auslösen können. Ein Experte hält die Belastungen größtenteils für unbedenklich. Trotzdem wird der Unterricht beider Schulen ab dem Schuljahr 2020/2021 in Containern stattfinden. Deren Anschaffung kostet die Stadt 7,8 Millionen Euro.

> Q wie Qual der Wahl: Im Juli 2019 sind die Hockenheimer aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu bestimmen. Oberbürgermeister Dieter Gummer erreicht mit 68 Jahren die gesetzliche Altersgrenze und tritt nicht mehr an. Die Bürger haben die Wahl zwischen fünf Kandidaten. Im zweiten Wahlgang setzt sich Marcus Zeitler (CDU), Bürgermeister des Klosterstädtchens Schönau im Odenwald, durch. Er siegt mit 56,3 Prozent der Stimmen. Das Hockenheimer Rathaus führt Zeitler seit dem 2. September.

Gegen die Erweiterung der Autobahnraststätte „Am Hockenheimring West“ formiert sich Widerstand in der Bevölkerung. Die Hockenheimer fürchten Rodungen im Stadtwald. Foto: Lenhardt

> R wie Raststättenerweiterung:Die geplante Erweiterung der Tank- und Rastanlage "Am Hockenheimring West" an der A6 ist das Aufreger-Thema 2019. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe möchte die Anzahl der Lkw-Stellplätze von 49 auf 131 erhöhen. Viele sehen darin eine Gefahr für den Stadtwald. Innerhalb von sechs Monaten sammelt die Bürgerinitiative "Pro Stadtwald C4" ganze 3800 Unterschriften gegen die Umbaupläne. Bei einer Bürgerinfo im September treffen rund 400 Hockenheimer auf die Vertreter des RP. Die behaupten sogar, die Lärmsituation würde sich nach dem Umbau für die Anwohner verbessern.

> S wie Seniorenbüro: Im Herbst beschließt der Gemeinderat, ein Seniorenbüro in Hockenheim einzurichten. Es soll zunächst nur aus einer Person bestehen, die mit einer Vollzeitstelle bei der Stadt angestellt ist. Der- oder diejenige soll den älteren Menschen im Ort als zentraler Ansprechpartner dienen.

> T wie tolle Sache: Sie sind fleißig, sie sind motiviert und sie sind grün: Seit diesem Jahr setzen sich die "Grünen Engel" dafür ein, Hockenheims Straßen vom Müll zu befreien. Die Gruppe ist aus der Lokalen Agenda heraus entstanden. Wer mitmachen möchte, kann sich bei Renate Rottmayer unter der E-Mail-Adresse juere.rottmayer@gmail.com melden.

> U wie Unterkunft:Endlich zeichnet sich eine Lösung für die Obdachlosenunterkunft im Hofweg ab. Die ist ist überfüllt und planungsrechtlich gar nicht zulässig. Im Oktober präsentiert der DRK-Kreisverband Mannheim dem Gemeinderat eine Lösung: Er bekommt eine neue Rettungswache und überlässt die bisherige dem DRK-Ortsverein. Das Gebäude erhält einen Aufsatz, in dem man bis zu 26 Obdachlose unterbringen kann. Die Wohnungen werden von der Stadt angemietet. Die Gemeinderäte sind überzeugt und geben grünes Licht.

> V wie Verkehr: Seit dem 21. Januar ist die Salierbrücke zwischen Speyer und Hockenheim wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Das betrifft vor allem die Pendler, die nun über die nördliche Autobahnbrücke ausweichen müssen. Im November wird bekannt, dass die Sperrung ein Jahr länger dauert, als geplant. Das Ende der Bauarbeiten ist nun für Frühjahr 2022 angesetzt. Schuld sind Schadstoffe in der Bausubstanz, die man kurz nach Beginn der Sanierung gefunden hat.

> W wie warmgelaufen:Beim BASF-Firmencup auf dem Hockenheimring kommen die Teilnehmer ordentlich ins Schwitzen. Obwohl es erst Anfang Juni ist, zeigt das Thermometer 31 Grad im Schatten an. Rund 14.000 Sportler finden sich zum Start im Motodrom ein – darunter auch viele Kinder, Inliner und Walker.

> X wie X-mal enttäuscht: Auf die Deutsche Bahn sind in der Rennstadt nur wenige gut zu sprechen. Das liegt an ihrem Versprechen zum Schallschutz, das sie der Stadt 1976 gegeben und bis heute nicht eingelöst hat. Im Oktober beschließt der Gemeinderat, die Klage gegen einen Planfeststellungsbeschluss für eine niedrige und kurze Schallschutzwand vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe erneut ruhen zu lassen. Die Räte wollen eine Gerichtsentscheidung aus Mannheim abwarten. Sollte dort gegen Hockenheim entschieden werden, könne man die Klage in Karlsruhe wieder aufnehmen.

> Y wie Youtube: Sechs Minuten und 40 Sekunden lang ist der neue Imagefilm der Stadt Hockenheim, den man seit Anfang August auf Youtube ansehen kann. Unter dem Motto "Hockenheim in Bewegung" zeigt er die Stadt aus ungewohnter Perspektive – etwa von oben im Sportflieger oder im Rennwagen auf dem Ring.

> Z wie Zoff: Die Amtszeit von OB Marcus Zeitler (CDU) beginnt holprig. In der ersten Gemeinderatssitzung macht die SPD-Fraktion deutlich, dass sie mit den Personalentscheidungen des neuen Verwaltungschefs nicht einverstanden ist. Die Sozialdemokraten sprechen von "rüden Versetzungen" und mangelnder Fürsorgepflicht. Der Zoff hält aber nicht lange an: Die zweite Ratssitzung ist geprägt von einvernehmlichen Entscheidungen und einem respektvollen Miteinander.