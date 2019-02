A6 bei Mannheim. (pri/mare) Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A6 forderte am Donnerstagabend zwei Verletzte. "Das nicht noch mehr passierte, ist großes Glück", erklärte Sebastian Breitenbach, Einsatzleiter der Feuerwehr Mannheim, im Interview. Gegen 19.15 Uhr war der Fahrer eines Lebensmittel-Tanklastzugs in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen.

In Höhe des Mannheimer Kreuzes geriet der Fahrer bei voller Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Tanklastzug krachte in die Betongleitwand und durchbrach diese zum Teil.

Danach rutschte er über die Wand in Richtung Gegenfahrbahn und walzte dort die Leitplanken nieder. Das stoppte den Lastwagen, allerdings flogen beim Aufprall Betonteile umher und trafen einen VW-T-Roc, in dem zwei Insassen verletztet wurden. Die Betonbrocken schlugen zum Glück "nur" in den Kühlergrill, aber nicht die Windschutzscheibe ein.

Die VW-Fahrerin und der Lastwagen-Fahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Tanklastzug war zum Unfallzeitpunkt unbeladen. Die Feuerwehr musste austretenden Dieselkraftstoff aus dem aufgerissen Tank der Zugmaschine abpumpen. Das Mannheimer Kreuz bleibt in beiden Fahrtrichtungen bis mindestens Mitternacht voll gesperrt.

Update: 23.30 Uhr, Donnerstag, 7. Februar 2019