A67 bei Viernheim. (pol/mün) Die Autobahn A67 ist am Freitagvormittag zwischen Lorsch und dem Viernheimer Dreieck nach einem Lkw-Unfall in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Polizei empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren oder die parallel verlaufende Autobahn A5 zu nutzen. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Vollsperrung soll bis etwa 14 Uhr andauern.

Gegen 8.40 Uhr war ein Laster aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in Fahrtrichtung Frankfurt in die Mittelleitplanke gefahren. Der 57 Jahre alte Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren - warum ist noch unklar, wie die Polizei mitteilt. Der Lkw geriet ins Schleudern und krachte in die Betonwand zwischen beiden Richtungsfahrbahnen.

Der zunächst eingeklemmte Fahrer konnte von den Feuerwehren aus Viernheim und Weinheim aus seinem Führerhaus befreit werden. Er wurde verletzt, Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum Ludwigshafen.

An der Unfallstelle war Diesel ausgelaufen, der sich über die gesamte Fahrbahn ausbreitete.

Der Schaden soll etwa 200.000 Euro betragen.

Zeugen des Unfalles sollen sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/87560 in Verbindung setzen.

Update: 13. Juli 2018, 13.07 Uhr