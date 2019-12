A67 bei Lorsch. (dpa/rl) Ein Autofahrer ist am Samstag in ein Stauende auf der Autobahn A67 gefahren und hat dabei einen schweren Unfall verursacht. Bei dem Zusammenstoß gegen 13 Uhr wurden zwei Frauen im Alter von 23 und 25 Jahren schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Danach kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern, die zu einem weiteren Stau führte.

Zunächst hatte der 70-Jähriger ein Stauende zu spät bemerkt und war mit hoher Geschwindigkeit in das vor ihm fahrende Auto gefahren. Das teilte die Polizei mit. Dadurch wurde das Auto der 23-jährigen Fahrerin, die mit einer 25-jährigen Beifahrerin unterwegs war, zwischen einer Betonwand und einem weiteren Fahrzeug eingeklemmt.

Ein Hubschrauber brachte die beiden Frauen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Hier erlag die 25-Jährige am Sonntagabend ihren Verletzungen.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. In dem dritten Fahrzeug saßen zwei Menschen im Alter von 29 und 37 Jahren. Sie wurden laut Polizei leicht verletzt.

Es bestehe der Verdacht, dass der 70-Jährige unter Medikamenten- und Alkoholeinfluss stand, teilte die Polizei weiter mit. Der genaue Unfallhergang werde nun ermittelt. Die Autobahn war bis Samstagmittag voll gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 80.000 Euro.

Im daraus folgenden Stau kam es dann gegen 15.50 Uhr zu einem weiteren Zwischenfall: Vom Fahrverhalten eines 59-Jährigen genervt, soll ein Mann dessen Zündschlüssel entfernt und so einen Stau verursacht haben. In stockendem Verkehr sei der Unbekannte aus einem anderen Auto ausgestiegen, habe gedroht, dem 59-Jährigen ins Gesicht zu schlagen und mit Gewalt den Zündschlüssel herausgerissen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei sei das Zündschloss beschädigt worden und der Wagen habe nicht mehr starten können.

Das Auto des 59-Jährigen musste den Angaben zufolge abgeschleppt werden. Der unbekannte Mann stieg demnach nach dem Vorfall wieder als Beifahrer in das andere Auto, das weiterfuhr.