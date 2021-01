Hockenheim. (pri) Ein mit 20 Tonnen Obst und Gemüse beladener Sattelauflieger hat sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn A61 bei Hockenheim vom Zugfahrzeug gelöst und prallte gegen die rechte Leitplanke. Der Auflieger kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

Der 40-Tonnen-Sattelzug wurde ersten Informationen zufolge am Morgen beladen. Der Fahrer war in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Gegen 8 Uhr kurz hinter der Rheinbrücke löste sich der Auflieger von der Zugmaschine. "Wir können uns nicht erklären, wie es dazu kam", teilte Mirko Lud, Sprecher und Disponent der Spedition, mit. "Wir gehen davon aus, dass es ein technischer Defekt an der Kupplung des Zugfahrzeuges ist." Genaues könne man aktuell nicht sagen.

Es entstand hoher Sachschaden, Menschen wurden nicht verletzt. "Wir sind sehr froh, dass überhaupt nur Sachschaden entstanden ist", erklärte Lud. Die Bergungsmaßnahmen werden mindestens drei Stunden in Anspruch nehmen. Die Bergung wird aufwendig. "Der Boden des Aufliegers ist zerstört, wir versuchen jetzt, den Auflieger mit einem Kran anzuheben", erklärt Hichem Zelizi, Leiter des Bergeunternehmens. Es werde sich zeigen, ob man während der Bergung umladen müss."

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen kommt es auf der A61 zu Behinderungen. Die Autobahn musste während den Arbeiten für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden.