A6/Sinsheim/Wiesloch-Rauenberg. (pol/rl) Zu zwei Unfällen kam es auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim am Mittwochmorgen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zwischen den Ausfahren Sinsheim-Süd und Wiesloch/Rauenberg zunächst gegen 5.20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf dem rechten Fahrstreifen. Ein Lastwagen fuhr auf einen Sattelzug auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 33.000 Euro.

Nach diesem Unfall erkannte ein weiterer Sattelzug die Unfallstelle offenbar zu spät: Der Fahrer wich von der rechten auf die mittlere Fahrspur aus. Dabei kollidierte der Sattelzug mit einem dahinter auf der mittleren Fahrspur fahrenden Kleintransporter. Dieser wiederum fuhr danach auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auf.

Bei dem Folgeunfall wurde der Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt. Er benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Bei dem zweiten Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Die Unfälle hinterließen ein größeres Trümmerfeld, dass zunächst geräumt werden musste. Danach wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Der Stau in Richtung Mannheim ist derzeit (Stand: 8 Uhr) 9 Kilometer lang. Verursacht durch Schaulustige kam es auf den Gegenfahrbahnen in Fahrtrichtung Heilbronn zu 6 Kilometer Stau.

Die Bergung der beschädigten Fahrzeuge dauert an.

Update: 8.10 Uhr