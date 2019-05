Reilingen. (pol/mare) Am Freitagabend geriet auf der Autobahn A6 bei Reilingen der Anhänger eines Lkw-Gespanns in Brand. Das berichtet die Polizei.

Der 42-jährige Fahrer des Lkw mit Anhänger wurde gegen 22 Uhr von anderen Verkehrsteilnehmern mittels Lichthupe auf ein Problem an seinem Fahrzeug hingewiesen. Bei einem Blick in den Rückspiegel erkannte er, dass es an einem Reifen seines Anhängers qualmte. Er hielt auf dem Standstreifen an und konnte noch den Anhänger abkuppeln, um ein Übergreifen der Flammen auf den Lkw zu verhindern.

Lkw-Anhänger brennt auf der A6 bei Reilingen - Die Fotogalerie























Löschversuche mit zwei Feuerlöschern schlugen fehl, der Anhänger geriet in Vollbrand. Das Feuer konnte von den kurz darauf eintreffenden Feuerwehren aus Hockenheim und Schwetzingen rasch gelöscht werden. Der Anhänger musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Während der Löscharbeiten war die Fahrbahn in Richtung Heilbronn kurz voll gesperrt. Während der Aufräumarbeiten konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Es kam zu einem rund 2 Kilometer langen Stau.