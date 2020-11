A6 bei Ketsch. (pol/pri/rl) Mehrere Stunden gesperrt wurde die Autobahn A6 in Richtung Heilbronn nach einem tödlichen Unfall am späten Sonntagnachmittag.

Der Polizei zufolge soll ein 24-jähriger Kawasaki-Fahrer gegen 17 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn gewesen sein. Ein Augenzeuge sprach von mindestens 200 km/h. Kurz vor dem Autobahnparkplatz bei Ketsch wollte der Biker ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen überholen. Dabei kollidierte er mit einem Audi A3, der ebenfalls überholen wollte.

Der 24-Jährige fiel auf die Fahrbahn und war offenbar sofort tot. Das Motorrad raste danach führerlos noch etwa 200 Meter weiter in den Autobahn-Parkplatz hinein. Dort streifte die Kawasaki mehrere Lastwagen bis es im Heck eines Sattelzug zerstört liegen blieb. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Auch die Audi-Fahrein blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Nach dem Unfall wurde die Autobahn in Richtung Heilbronn zwischen den Ausfahrten Mannheim/Schwetzingen und Schwetzingen/Hockenheim gesperrt. Die Polizei leitete den aufgestauten Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Der weitere Verkehr Richtung Heilbronn wurde bis 21.30 Uhr an der Ausfahrt Mannheim/Schwetzingen ausgeleitet. Der Verkehr staute sich teilweise bis zur Anschlussstelle Mannheim-Rheinau.

Ein Gutachter wurde zur Unterstützung bei der Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen.

Update: Sonntag, 15. November 2020, 22 Uhr