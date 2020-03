Heilbronn-Biberach. (RNZ/rl) "Mit dem eingespielten Team ist das mittlerweile Routine". Dennoch ist Bauleiter Robert Kastenberger von der Bauarbeitsgemeinschaft (BauArge), bestehend aus Hochtief und Johann Bunte, die beiden Nächte vor Ort, um nach dem Rechten zu schauen. Zweimal musste jetzt die Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim am zurückliegenden Wochenende (28. Februar/1. März) gesperrt werden, um das Traggerüst für die neue Brücke zwischen den Heilbronner Stadtteilen Kirchhausen und Biberach aufzulegen. Dank der Routine war man mit den Arbeiten auch früher fertig als geplant: Statt 9 Uhr am Samstag konnte die Vollsperrung bereits um 7.30 Uhr aufgehoben werden. Das teilte der Autobahnbetreiber "ViA6West" am Sonntag danach mit.

Das Überführungsbauwerk – so der Fachausdruck – musste im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn durch die Projektgesellschaft ViA6West erneuert werden. Das alte Bauwerk sei bereits im Dezember 2018 abgebrochen worden. Seit dieser Zeit rollte der Verkehr über eine parallel verlaufende Stahlbrücke. Diese diene so lange als Ersatz, bis die Spannbetonbrücke fertiggestellt ist.

Für den Bau der neuen Brücke sei ein Traggerüst notwendig. Dieses müsse die Schalung und neben rund 110 Tonnen Bau- und Spannstahl auch die 2250 Tonnen Beton aushalten – so viel sei für den Überbau der Brückenkonstruktion nötig. Dabei wurden in beiden Nächten 28 Stahlträger mit einer Länge von bis zu 30,50 Meter und einem Gesamtgewicht von jeweils zehn Tonnen von einem Schwerlastkran aufgelegt – über alle Fahrstreifen der A6 und dem Baufeld. Die Längsträger wurden verschweißt, um ein Umkippen oder Herabfallen auf die Fahrbahn zu verhindern.

Update: 1. März 2020, 17.45 Uhr

Heilbronn/Bad Rappenau. (RNZ/mare) Die letzte Vollsperrung der Autobahn A6 im Zuge des Umbaus ist gerade rum. Da steht schon die nächste bevor: Die A6 wird zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim ab Freitag, 28. Februar, in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Im Rahmen des Ausbaus der Autobahn A6 wirdim Bereich Heilbronn-Biberach für die neue Brücke der Weirachstraße/Kreisstraße K9558, die über die Autobahn führt, ein Traggerüst aufgebaut werden.

Die erste Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen Mannheim und Nürnberg beginnt am Freitag, 28. Februar, ab 23 Uhr und dauert bis Samstag, 29. Februar, 9 Uhr. Die zweite Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen Mannheim und Nürnberg beginnt am Samstag, 29. Februar, ab 20 Uhr und dauert bis Sonntag, 1. März, 9 Uhr.

Für die Vollsperrung gilt folgende Umleitungsempfehlung:

In Richtung Mannheim an der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim ausfahren und der U62 folgen.

In Richtung Nürnberg an der Anschlussstelle Bad Rappenau ausfahren und der U65 folgen.

Ortskundigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die Umleitungsstrecken weiträumig zu umfahren.

Update: Montag, 17. Februar 2020, 14.28 Uhr

Heilbronn/Bad Rappenau. (rnz/pne) Wegen Markierungsarbeiten im Baustellenbereich muss die Autobahn A6 zwischen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau in Richtung Mannheim von Samstag, 15. Februar, 23 Uhr, bis Sonntag, 16. Februar, 7 Uhr, voll gesperrt werden. Das teilt der Autobahnbetreiber Via6West mit.

Es wird die weiträumige Umfahrung der Baustelle empfohlen. Diejenigen, die in Richtung Mannheim fahren müssen, sollten an der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim abfahren und der U62 folgen.

Info: Wer sich zu weiteren Baustellen in Baden-Württemberg informieren will, wird unter www.baustellen-bw.de fündig. Wie der Verkehr im Land aktuell aussieht, kann auch den Webcam-Bildern auf www.svz-bw.de entnehmen.