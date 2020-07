Sandhausen/Mannheim. (pol/mare) Achtung Kontrolle: Die Polizei war am Mittwoch wieder im Großeinsatz auf den Autobahnen. Auf der A656 bei Mannheim-Seckenheim und auf der A5 bei der Tank- und Rastanlage Hardtwald West wurden Geschwindigkeit und gewerblicher Verkehr bei Kleintransportern kontrolliert, wie die Beamten mitteilen.

Dabei waren rund 50 Polizisten zwischen 6.30 und 15 Uhr im Einsatz.

> Auf der A656 wurden im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim kontrolliert. Das Ergebnis: insgesamt 69 Tempoverstöße. In verkehrserzieherischen Gesprächen mit den Betroffenen wurde auf die besonderen Sechs Autofahrer waren so schnell unterwegs, dass Fahrverbote auf sie zu kommen. Die Spitzengeschwindigkeit lag bei Tempo 137 bei erlaubten 80 km/h.

> Auf der A5 an der Tank- und Rastanlage Hardwald West in Fahrtrichtung Karlsruhe wurde der gewerbliche Verkehr mit Kleintransportern und dabei 124 Fahrzeuge und 156 Personen überprüft. Es gab Verstöße gegen Sozialvorschriften, das Gefahrgut- und Ausländerrecht, acht Fahrzeuge waren Überladen, 14 Transporter hatten die Ladung unzureichend gesichert und eine Urkundenfälschung bei der HU-Peakette. Sieben Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf, drei davon so schwer, dass sie nicht weiterfahren durften.