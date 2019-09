A5 bei Rastatt. (dpa/rl) Bei einem Unfall bei Rastatt ist ein Mensch auf der A5 ums Leben gekommen, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Aus unbekannten Gründen sei ein Auto bei der Anschlussstelle Rastatt-Süd am Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr auf der Fahrt Richtung Karlsruhe/Heidelberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Erst prallte der Wagen gegen eine Leitplanke und dann gegen ein Brückengeländer gekracht, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Beifahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ein Hubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Alter und Geschlecht der beiden wollte die Polizei zunächst nicht nennen.

Kurz nach dem Unfall am Samstagmorgen fuhren vier weitere Fahrzeuge an der Stelle über verstreute Autoteile und wurden dabei beschädigt. Die Autobahn war bis 10.15 Uhr in Richtung Karlsruhe/Heidelberg vorübergehend gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.