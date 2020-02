A5 bei Kronau. (pri) Zu einem Lastwagen-Unfall auf der A5 in Richtung Heidelberg kam es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr. Ersten Informationen zufolge hatte der Fahrer eines Sattelzugs offenbar ein Stauende zu spät gesehen. Er versuchte auszuweichen und rammte den Auflieger eines anderen Sattelzuges und kollidierte zudem noch mit einem auf der linken Spur fahrenden Seat, in dem ein Mann und Kind gesessen haben sollen.

Verletzt wurde niemand. Da der Unfall sich im Baustellenbereich ereignete, war die Richtungsfahrbahn Nord zunächst komplett blockiert. Nach dem Unfall kam es zu einem Stau, der gegen 14 Uhr rund 15 Kilometer lang sein soll. Die Unfallaufnahme ist derzeit (Stand: 14 Uhr) noch nicht abgeschlossen