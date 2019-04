A5 bei Karlsruhe/Ettlingen. (pol/rl) Nach einem Auffahrunfall am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn A5 bildete sich zeitweise ein bis zu 18 Kilometer langer Stau, der auch zu 6 Kilometern Stau auf der A8 führte.

Laut Polizeibericht war kurz vor 5.30 Uhr ein 67-jähriger Fahrer mit einem Kleinlastwagen kurz nach der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd in Richtung Basel unterwegs. Vermutlich durch "kurze Unachtsamkeit" übersah er einen vor ihm am Stauende bremsenden Lastwagen und fuhr diesem ins Heck.

Durch den Aufprall wurde der 67-Jährige in seinem demolierten Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Mann befreien. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzen vor Ort und brachten ihn ins Krankenhaus. Der andere 29-jährige Lastwagen-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde per Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Zur Bergung des eingeklemmten 67-Jährigen war die A5 Richtung Basel etwa 45 Minuten lang voll gesperrt. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn blieb der mittlere und rechte Fahrstreifen noch bis 9 Uhr gesperrt.