A5 bei Forst/Bruchsal. (RNZ/rl) Zu einem schweren Lastwagenunfall am Stauende kam es auf der Autobahn A5 in Richtung Darmstadt am Montagnachmittag. Laut Polizeibericht war gegen 12.45 Uhr ein 48-jähriger Fahrer eines Lastwagen-Gespanns in Richtung Darmstadt unterwegs. An einem Stauende in der Höhe von Forst prallte das Gespann auf einen Sattelzug. Dabei wurde der 48-Jährige im Führerhaus des Lastwagens eingeklemmt und konnte erst nach etwa einer Stunde von Helfern der Feuerwehren Ubstadt-Weiher und Bruchsal geborgen werden.

Der Schwerverletzte kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik und schwebt möglicherweise in Lebensgefahr. Der 38-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Im Einsatz waren zur Versorgung der Verletzten neben der Hubschrauberbesatzung noch zwei Notärzte mit zwei Rettungsteams. Insgesamt wird der Schaden auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn Richtung Darmstadt war nach dem Unfall zunächst voll gesperrt. Den Autofahrern wurde empfohlen die U45 zu nehmen, um die Unfallstelle zu umfahren. Erst gegen 14.20 Uhr wurden die beiden linken Fahrspuren wieder freigegeben. Zeitweilig hatte sich ein Stau von bis zu zehn Kilometern Länge gebildet. Am späten Nachmittag (Stand: 17 Uhr) dauerten die Bergungsmaßnahmen noch an. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe ist noch eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig.

Zwischen 14.40 und 15.10 Uhr wurde der Staubereich hinsichtlich der Bildung einer erforderlichen Rettungsgasse mit einem zivilen Videofahrzeug zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Kronau überwacht. Auf einer Strecke von rund sieben Kilometern bildeten 12 Autos, 41 Lastwagen und 2 Wohnmobile keine vorschriftsmäßige Rettungsgasse. Zwei Autos, ein Lastwagen und zwei Wohnmobile behinderten sogar Einsatzfahrzeuge. Bei den 60 Verstößen sind damit Bußgelder in Höhe von 14.000 Euro zu erwarten.

Wenige Stunden nach dem schweren Unfall kam es gegen 17 Uhr in der gleichen Richtung wieder zu einem schweren Unfall. Wieder war die A5 voll gesperrt. Nicht allzu weit vom ersten Unfallort entfernt fuhr ein Kleintransporter in der Nähe des Rasthofes Bruchsal nahezu ungebremst einem Sattelzug ins Heck. Wieder wurde der aufgefahrene Fahrer schwer verletzt, wieder geschah es am Ende eines Staus. Jenem Stau, der noch von den Aufräumarbeiten des vorherigen Unfalls stammte.

Update: Montag, 16. März 2020, 18 Uhr