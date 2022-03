Plankstadt. (cab) Die TSG Eintracht Plankstadt hat auf die Berichterstattung über eine Schlägerei reagiert, die sich am Montagabend 20 bis 50 Spieler und Zuschauer nach einem Heimspiel der TSG-A-Jugend gegen die Gäste von Rot-Weiß Rheinau geliefert haben sollen. Dabei hatte ein wohl unbeteiligter Passant Verletzungen erlitten, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten (RNZ vom 30. März). In ihrer Stellungnahme weist die TSG Aussagen des Präsidenten von Rot-Weiß Rheinau, Erwin Prudlik, zurück.

So sei die Zuschauerzahl an jenem Abend nicht etwa ungewöhnlich hoch gewesen, wie Prudlik gegenüber der RNZ gesagt hatte. Vielmehr, so die TSG in ihrem Schreiben, das diese Zeitung über Vorstandsmitglied Sandra Schöffmann erreichte, sei es "normal", dass die A- und B-Jugend-Spiele sehr viele Besucher hätten. Der Rheinauer Prudlik hatte zudem moniert, dass die Plankstadter Verantwortlichen dafür hätten sorgen müssen, dass die Situation nicht eskaliert. Gegebenenfalls hätten sogar Ordner dafür abgestellt werden müssen.

"Ein Auflauern der Fans dementieren wir"

Dazu schreibt Plankstadt: "Nach dem Spiel versuchten auch die Verantwortlichen der TSG Eintracht zu deeskalieren und haben mehrfach versucht, den Gegner zur Heimreise aufzufordern. In dieser Zeit waren viele unserer Fans schon wieder auf dem Heimweg oder noch auf dem Gelände. Ein Auflauern der Fans dementieren wir." Prudlik hatte behauptet, TSG-Anhänger hätten gezielt auf die Rheinauer Spieler nach dem Duschen gewartet.

Die TSG-Vereinsführung gab sich "zutiefst schockiert" über die Vorkommnisse. Wie die Lage eskalieren konnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Erste Tatverdächtige waren bereits in der Nacht zum Dienstag identifiziert worden. "Wir bedauern zutiefst, dass bei dieser Schlägerei ein Mann verletzt wurde", hieß es vonseiten der TSG. "Wir verurteilen die Gewalt auf und außerhalb des Sportgeländes und distanzieren uns hiervon. Weiterhin wird es interne Gespräche geben, um die Geschehnisse aufzuarbeiten. Eine Wiederholung solcher Ereignisse darf es nicht mehr geben", betonte die TSG in ihrem Schreiben. Offenbar hatten Vorstand, Fußball-Abteilungsleitung, Trainer und Spieler am Dienstagabend lange und intensiv über die Ereignisse gesprochen. "Ernste Gespräche" mit seinen Spielern hatte Prudlik gegenüber der RNZ angekündigt – samt Konsequenzen für diejenigen, die sich an der Schlägerei beteiligt haben sollten. Möglicherweise bietet Rot-Weiß Rheinau auch ein Präventionstraining an, das Aggressionen verhindern soll.

Update: Mittwoch, 30. März 2022, 18.51 Uhr

Schlägerei mit Ansage nach Fußballspiel

Von Alexander Albrecht

Plankstadt. Nach dem Kick flogen die Fäuste: 20 bis 50 Fußballer und Zuschauer haben sich am Montagabend gegen 21 Uhr eine Schlägerei auf dem Vereinsgelände der TSG Eintracht Plankstadt geliefert. Schon zuvor war es anlässlich des A-Jugend-Spiels des Clubs gegen Rot-Weiß Rheinau (2:2) zu Pöbeleien und Provokationen auf und neben dem Platz gekommen, wie Beteiligte der RNZ schilderten. Ein junger Mann zog sich bei dem undurchsichtigen Handgemenge Verletzungen zu, wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und kam anschließend ins Krankenhaus.

Der 21-Jährige soll laut TSG-Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Kolb spazieren gegangen und als "völlig Unbeteiligter" ins Visier der Rheinauer geraten sein. Als die von Zeugen alarmierten Polizisten des Reviers Schwetzingen mit mehreren Streifenwagen vor Ort eintrafen, machten sich bereits erste Beteiligte aus dem Staub. Wer von den noch anwesenden Zuschauern und Spielern bei der Auseinandersetzung mitmischte, ist laut einem Sprecher des Mannheimer Präsidiums noch offen.

Man habe aber Personalien aufgenommen und in der Nacht erste Tatverdächtige im Alter von 17 bis 18 Jahren ermitteln können. Zudem seien zahlreiche mit Handykameras angefertigte Videos und Bilder gesichert worden, so der Sprecher. Darüber hinaus hoffen die Beamten auf weitere Aussagen von Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Die Hintergründe der Schlägerei bei dem "diffusen Geschehen" sind laut Polizei unklar.

Hinweise lieferten im Gespräch mit der RNZ Jürgen Kolb und Rot-Weiß-Präsident Erwin Prudlik. Demnach hat die Auseinandersetzung offenbar eine Vorgeschichte. Kolb sagte, ein TSG-Akteur sei vor Monaten nach einem B-Jugendspiel beim Warten auf seine Kameraden von einem Rheinauer Kicker geschlagen worden. Damals hätten die Rot-Weißen versprochen, den Jugendlichen nicht mehr einzusetzen. "Am Montag spielte er dann bei der A-Jugend", ärgert sich Kolb.

Der Polizeisprecher bestätigt den Vorfall, der sich am 20. November 2021 zugetragen hat. Es sei auch zu einer Anzeige gekommen. Prudlik weiß davon nichts, wie er sagt – dafür von Scharmützeln beim B-Jugend-Spiel der beiden Vereine am vergangenen Samstag und angeblichen Drohungen der Plankstädter, man sehe sich ja am Montag wieder. Mit Blick darauf und angesichts der ungewöhnlich hohen Zuschauerzahl bei den A-Junioren kritisiert der Vereinschef die Verantwortlichen in Plankstadt. "Die hätten dafür sorgen und gegebenenfalls Ordner abstellen müssen, dass die Situation nicht derart eskaliert. Das ist ihre Pflicht", meint Prudlik.

Stattdessen hätten TSG-Anhänger gezielt auf die Rheinauer Spieler nach dem Duschen gewartet. "Wir sind so schnell wie möglich dazwischen gegangen", sagt Kolb. Nicht mitbekommen habe er allerdings, wie der 21-Jährige verprügelt wurde. Dafür hat Kolb erfahren, dass sich die Spieler beider Teams, die zum Teil auf die gleiche Schule gingen, in den vergangenen Monaten Nachrichten über die Sozialen Netzwerke "mit entsprechenden Botschaften" geschickt hätten. Am Montagabend habe sich die Stimmung schließlich hochgeschaukelt. Prudlik will die Schuld nicht nur beim Gegner suchen, sondern kündigt ernste Gespräche mit den Spielern an. Wer sich an der Schlägerei aktiv beteiligt habe, müsse damit rechnen, aus dem Verein geworfen zu werden. Prudlik denkt darüber nach, wie schon in der Vergangenheit ein Präventionstraining bei Rot-Weiß anzubieten, das Aggressionen verhindern soll.

Update: Dienstag, 29. März 2022, 20 Uhr

Schlägerei nach Fußballspiel

Plankstadt. (pol/sake) Am Montagabend kam es auf der Straße vor dem Fußballplatz zu einer Schlägerei, an der mehrere Personen beteiligt waren.

Nach dem Fußballspiel der Junioren Kreisliga in der Jahnstraße gingen gegen 21 Uhr mehrere Notrufe von Zeugen ein, die eine Schlägerei meldeten. Laut den Anrufern sollen zwischen 20 und 50 Personen daran beteiligt gewesen sein.

Als die alarmierten Streifenwagen des Polizeireviers Schwetzingen und der benachbarten Dienststellen vor Ort eintrafen, flüchteten die erste Beteiligte. Unter den noch Anwesenden befanden sich mehrere Spieler der konkurrierenden Fußballmannschaften sowie Fans beider Vereine. Inwieweit diese tatsächlich an der Schlägerei beteiligt waren, ist bislang ungeklärt, teilt die Polizei mit.

Ein 21-Jähriger, der durch Angriffe verletzt wurde, konnte vor Ort von Rettungskräften behandelt werden und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und noch in der Nacht erste Tatverdächtige im Alter von 17 bis 18 Jahren, die den 21-Jährigen körperlich angingen, ermittelt. Zudem wurden mehrere Bilder und Videos als Beweismittel gesichert. Weshalb es zur Auseinandersetzung kam und ob die Rivalität der Vereine ursächlich war, ist bislang Ermittlungssache.