Von Anna Manceron

Heidelberg.Eingestürzte Häuser, umgeworfene Autos, Straßen voller Schutt und Schlamm: Noch immer bietet sich in den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern ein Bild der Verwüstung. Während die Menschen vor Ort damit beschäftigt sind, zu retten, was zu retten ist, wird im ganzen Land zunehmend Kritik am Katastrophenschutz laut. Grund genug, sich zu fragen: Wie gut wäre die Metropolregion auf ein solches Szenario vorbereitet?

"Ich behaupte mal, dass wir sehr gut vorbereitet sind", sagt der Kreisbrandmeister des Rhein-Neckar-Kreises, Udo Dentz. Aber: "Bei einer solchen Größenordnung kommt jeder an seine Grenzen – egal wo. Sollte eine Katastrophe dieser Art hier eintreten, gäbe es mit Sicherheit auch bei uns erst einmal eine Chaosphase." Denn wenn Strom, Funksystem und Mobilfunknetz ausfallen, sei es schwierig für die Rettungskräfte, sich einen Überblick zu verschaffen und eine Ordnung herzustellen. "Wir haben gute Führungs- und Kommunikationsstrukturen, aber die funktionieren natürlich nur, wenn die Technik mitspielt", sagt Dentz.

Mit der Technik meint er zum Beispiel die beiden Warn-Apps "Nina" und "Katwarn". Erstere wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Verfügung gestellt. Bei "Katwarn" handelt es sich um ein kommunales Warn- und Informationssystem. Der Rhein-Neckar-Kreis nutzt beide Apps, um die Bevölkerung im Ernstfall vor Umweltkatastrophen, Großbränden, Bombenfunden oder Gefahrstoffen zu warnen. Auch der Deutsche Wetterdienst warnt über beide Kanäle vor heraufziehenden Unwettern.

Beim letzten Probealarm hätten etwa 130.000 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis die "Katwarn"-App genutzt, schätzt Dentz. Genaue Zahlen seien allerdings schwierig zu bekommen. "Manche Nutzer halten sich nur tagsüber im Rhein-Neckar-Kreis auf, wohnen aber woanders", erklärt der Kreisbrandmeister. Sie nutzten die sogenannte Schutzengelfunktion, mit der sie Meldungen für ihren aktuellen Standort erhalten. Manchmal nutze das Landratsamt auch Lautsprecherdurchsagen, um die Bevölkerung zu warnen – zum Beispiel als im Februar 2019 in Dossenheim und Heidelberg blaues Wasser aus den Leitungen kam. Einige Kommunen hätten in letzter Zeit auch wieder Sirenen eingeführt oder verfolgten entsprechende Pläne, berichtet der Kreisbrandmeister. Die Sirenen könnten sie entweder selbst in Gang setzen oder über die Leitstelle auslösen lassen.

Beim bundesweiten Warntag im vergangenen Jahr blieben jedoch viele Sirenen stumm. Auch die Warn-Apps funktionierten nicht. Für Udo Dentz lag das Hauptproblem damals bei der Bundesbehörde. Allerdings habe sein Team von vielen Kommunen im Vorfeld auch keine Rückmeldung bekommen, was das Ausprobieren der Sirenen anging. "Wir können von der Leitstelle aus nicht auf alle Sirenen zugreifen", erklärt er. Nach dem verpatzten Warntag habe man dann noch einmal mit den betreffenden Kommunen gesprochen und die Zuständigkeiten geklärt.

Wie viel Zeit den Katastrophenschützern im Ernstfall bleibt, hängt vom konkreten Szenario ab. Lokale Unwetter, die nur paar Gemeinden betreffen und innerhalb kürzester Zeit auftreten, seien nur schwer vorhersehbar. In solchen Fällen hätten die Helfer fast keine Vorlaufzeit, meint der Kreisbrandmeister. Anders sehe es bei den Hochwasserwarnungen für große Flüsse wie Rhein und Neckar aus. "Für solche Fälle gibt es eine Hochwassermeldeordnung", erklärt Dentz. Erreicht der Rhein in Maxau oder der Neckar in Gundelsheim einen gewissen Pegel, wird die Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises verständigt. Die wiederum informiert ab einem gewissen Schwellenwert die Kommunen, die an Rhein und Neckar liegen.

Dann greifen die Einsatzpläne der Städte und Gemeinden, die unter anderem das Informieren der Bevölkerung, die Räumung bestimmter Plätze, das Errichten von Absperrungen und das Aufschichten von Sandsäcken vorsehen. Dass es etwa im Neckartal zu vergleichbaren Katastrophen wie in der Eifel kommen könnte, hält Dentz für unwahrscheinlich. "Wir haben hier ganz andere topografische Strukturen", so der Kreisbrandmeister. "Das Neckartal ist wesentlich breiter und verfügt über relativ große Ausgleichsflächen."