Ein Blick vom Geiersberg an der Bergstraße oberhalb von Weinheim-Lützelsachsen in die Rheinebene. Zu sehen sind die Gewerbegebiete bei Heddesheim und im Hintergrund das Mannheimer Großkraftwerk. Foto: Kreutzer

Von Carsten Blaue

Heidelberg.Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsversammlung des Verbands Region Rhein-Neckar fordert einen Stopp des Verfahrens zur ersten Änderung des Einheitlichen Regionalplans. Diese umfasst die künftige Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Das Verfahren solle "umgehend aufgehoben und beendet werden", so der Fraktionsvorsitzende Wilfried Weisbrod gegenüber der RNZ und verwies ebenso auf Umwelt- und Klimaaspekte wie die aktuelle Rechtssprechung.

Der weiteren Flächenversiegelung, die im Regionalplan angestrebt werde, sei ein Ende zu setzen. Klimaschutz und Biodiversität seien "wesentliche Themen unserer Zeit geworden", die gerade auch den Flächenverbrauch betreffen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom März 2021 zur Klimaklage junger Menschen sei diesbezüglich ein Meilenstein, so Weisbrod.

"Das ist alles überhaupt nicht nachvollziehbar"

Das Gericht habe entschieden, "dass wir nicht auf Kosten der kommenden Generationen leben dürfen". Die Freiheit ende dort, wo deren Freiheit aufs Spiel gesetzt werde. Dies ziehe eine neue Dimension in der Klimaschutzpolitik nach sich, sagte Weisbrod. Dieser verwies auf die Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Letzten Zweiflern, so der Fraktionschef, dürfte bewusst geworden sein, dass es so nicht weitergehen könne. Nach den Dürren in den vergangenen Jahren und angesichts des miserablen Zustands der Wälder sei ein Umdenken in allen klimarelevanten Bereichen nötig. Dazu gehöre vor allem auch die Versiegelung von Flächen.

Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar sei noch genügend Platz für eine Bebauung mit Wohnungen und Gewerbe ausgewiesen. Daher sei es überflüssig, jetzt schon wieder neue Flächen dafür vorzusehen. Aber genau das zeichne sich mit der Änderung des Planwerks ab – und nicht etwa eine Reduzierung von Flächenausweisungen. Vielmehr würden einige Kommunen jetzt noch mehr Grund und Boden zur Bebauung anmelden, um im Planverfahren etwas "von dem Kuchen, der verteilt werde soll, abzubekommen", so Weisbrod. Tatsächlich gebe es aber bis zum Jahr 2035 schon jetzt neu dafür vorgesehene Siedlungsflächen in der Metropolregion mit einer Größe von etwa 3500 bis 4000 Hektar. Dabei, bemerkte der Fraktionssprecher, würde sich sogar der Text des Planentwurfs selbst widersprechen.

Da werde an der einen Stelle ausgeführt, dass rund 2000 Hektar Reserve für Gewerbefläche in der Region vorhanden sei und daher kein Defizit in der Flächenplanung bestehe. Um gleich danach in der Begründung zu einem weiteren Planansatz auf fehlende 500 Hektar hinzuweisen. Das alles sei überhaupt nicht nachvollziehbar, so Weisbrod. Er verweist ferner auf das Baugesetzbuch, in dem schon Mitte der 1980er Jahre festgelegt worden sei, den Flächenverbrauch zu beschränken. Darüber hinaus sei im Jahr 2013 die Bodenschutzklausel eingeführt worden. Die Resultate seien jedoch ernüchternd.

Das gesteckte Ziel, bis 2020 deutschlandweit nur noch 30 Hektar am Tag zu verbrauchen, sei bei Weitem nicht erreicht und um zehn Jahre verschoben worden. Für das Verbandsgebiet in der Region Rhein-Neckar würde der Flächenverbrauch somit auf 0,47 Hektar pro Tag für Siedlung und Verkehr beschränkt sein.

Für das Jahr 2050 werde europaweit sogar eine Nettonull für den Flächenverbrauch angestrebt. Die Regelungen in den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz seien da noch strikter. Im grün-schwarzen Koalitionsvertrag sei eine Reduzierung auf 2,5 Hektar am Tag festgeschrieben worden – mit dem Ziel des Nullverbrauchs schon bis 2035. In Rheinland-Pfalz habe die Koalition aus SPD, FDP und Grünen die täglich neue Inanspruchnahme von Grund und Boden auf dauerhaft unter ein Hektar festgelegt. "Das alles macht deutlich, dass die erste Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar eine Utopie, ein Anachronismus ist und unter Klimaaspekten ein No-Go", bekräftigte Weisbrod.

Daher müsse jetzt ein Schlussstrich unter dem Änderungsverfahren gezogen werden, um in Ruhe abwägen zu können, welche Neubauplanungen in Zukunft überhaupt noch sinnvoll sind – und wo. Bei diesen Überlegungen müssten der Klimaschutz und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts maßgeblich sein.