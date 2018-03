Von Rainer Wagner

Walldürn. Großalarm für die Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei am gestrigen Freitag kurz vor Mittag auf dem Verkehrslandeplatz Walldürn. Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeuges wurden auf dem Flugplatz Walldürn die zwei Insassen des Fluggeräts schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kippte das Flugzeug aus noch ungeklärter Ursache bereits beim Startvorgang weg, verlor dramatisch an Auftrieb und stürzte aus einer Höhe von rund 20 Metern in ein Feld neben der Rollbahn des Walldürner Flugplatzes.

Die beiden Piloten hatten dabei Glück im Unglück. Hätte ihr Fluggerät auf die ein paar Meter daneben gelegene asphaltierte Rollbahn aufgeschlagen, wäre der Aufprall noch heftiger gewesen. So federte der Ackerboden den Absturz ab.

Die beiden jeweils 51 Jahre alten Männer, die sich auf einem Ausbildungsflug befanden, wurden in dem Fluggerät eingeklemmt und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Walldürn und den zahlreichen Rettungskräften an der Unfallstelle befreit werden.

Die Insassen waren in der Kabine eingeklemmt und ineinander verkeilt. Sie wurden von den Helfern vorsichtig aus dem Wrack geborgen und für den Transport mit dem Hubschrauber stabilisiert. Die Feuerwehr Walldürn sicherte auch die Unfallstelle und nahm auch die Sicherungsmaßnahmen der Wrackteile vor.

Beide Männer - einer stammt aus dem Raum Stuttgart - wurden nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit zwei sofort angeforderten Rettungshubschraubern in Kliniken nach Heidelberg und Würzburg gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden nach der Bergung der Verletzten von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig und der Kriminalpolizei Mosbach aufgenommen und dauern an. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der durch den Absturz entstandene Sachschaden am Fluggerät auf rund 30 000 Euro.