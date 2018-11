Von Harald Berlinghof

Heidelberg/Heddesheim. Das Training findet in einem Wohnzimmer in Reilingen statt. Tilda und Smilla tragen Clownskostüme mit bunten schlackernden Hosen und haben lustige Farbe im Gesicht. Aber das ist längst nicht alles. Sie sind keine Spaßmacherinnen der üblichen Sorte, sondern engagierte, passionierte und sogar organisierte Zauberinnen. Vereinszauberinnen sozusagen.

Diese "Goldene Magica" hat das Duo beim Vorentscheid in Ebersberg gewonnen.

Mit flinken Fingern zaubern sie frisch gewaschene Socken aus dem Stoffsack. Waschpulver rieselt wie Goldstaub aus den Fingern und - man glaubt seinen Augen nicht - aus der Hosentasche holen sie ein Glas Wasser. Nichts ist verschüttet, nichts durchnässt.

"Und wie habt ihr das gemacht?" Hoho, solche Fragen stellt man Zauberern aber bitte schön erst gar nicht. Da beweisen die beiden, dass sie nicht nur geschickt sind, sondern auch verschwiegen wie ein Grab sein können. Es gibt zwar immer mehr solche ehrenrührige Verräterschurken, die die Tricks der Zauberergilde verraten. Aber nicht mit uns, signalisieren sie.

Man will ja schließlich nicht als schwarzes Schaf aus dem Magischen Zirkel Ma-Lu-Hei ausgeschlossen werden. Wer Mitglied werden will in dem Verein, der muss eine Aufnahmeprüfung machen und - mindestens genauso wichtig - ein Schweigegelübde ablegen.

Aber in Zeiten von Internet und sinkender Moral gibt es immer wieder Zaubertricks, die an die Öffentlichkeit geraten. "Das macht aber nichts. Das macht unsere Zauberkunst nur bekannter", glaubt Uwe Amann, der die beiden Zauberinnen betreut. An diesem Wochenende nehmen die Heidelbergerin Birgit Keil und die Heddesheimerin Claudia Vietzke-Runkel in Saarbrücken an den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst teil. Dort gingen sie am gestrigen Freitag in der Sparte "Kinderzauberei" an den Start und stellten ihr 15-minütiges Programm vor rund 700 Zuschauern aus ganz Deutschland vorstellen.

"Die Zeit muss unbedingt eingehalten werden, sonst wird man disqualifiziert", erzählt Tilda. Aber bewertet wird auch die Reaktion des Publikums. Und das bestand im Falle der beiden Frauen auch aus zahlreichen Kindern aus Saarbrücker Schulen. Ob sie gewonnen haben, steht allerdings erst am Sonntag fest. "Jetzt heißt es Daumen drücken", sagt Uwe Amann. Er ist vorsichtig optimistisch. "Die Show ist gut gelaufen", freut er sich. "Aber es gibt starke Konkurrenz." Man muss also abwarten ...

In sieben Kategorien gehen rund 50 Magier in Saarbrücken an den Start. Meist sind das Solisten, die alleine auf der Bühne stehen. Als Duo, wie Smilla und Tilda, treten nur wenige auf. Und meist sind es Männer, die sich der Zauberei verschrieben haben. "Frauen machen unter den organisierten Zauberern nur drei Prozent aus", betont Tilda.

Smilla und Tilda haben sich bei den süddeutschen Meisterschaften als Gewinnerinnen in ihrer Sparte für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die "Goldene Magica", ein Zauberpokal, haben sie dort verliehen bekommen, jetzt soll an diesem Wochenende die große "Goldene Magica" für die Deutsche Meisterschaft dazu kommen. "Wir trainieren stundenlang für diese 15 Minuten Auftritt", betont Smilla die Ernsthaftigkeit ihres Tuns. Als Trainer fungieren die Vereinsmitglieder und Zauberer Robert Holzinger alias der Kurpfalz-Zauberer, Steffen Schrotz und Uwe Amann.

Da wird per Videoaufnahme jede Geste einstudiert und jede Haltung überprüft. Und weiter geht es mit der Übungsstunde. Schmutzige Socken werden zu sauberen Socken. Wild durcheinander geschmissene Socken kommen aus dem Stoffsack sorgfältig mit Wäscheklammern an der Wäscheleine befestigt wieder ans Tageslicht. Aber wie machen die das? Nichts wird verraten.