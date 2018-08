Von Steffen Blatt

Heidelberg/Mannheim. Für die Befürworter ist die Windkraft ein wesentlicher Pfeiler der Energiewende: weg von Stromgewinnung aus Atomkraft oder Kohle, hin zu erneuerbaren Quellen. Für die Gegner sind Windräder oft ein unnötiger Eingriff in die Natur, eine Gefahr für Tier und Mensch und eine Verschandelung der Landschaft. Trotzdem kommt auch der Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim, dem neben den beiden Großstädten noch 16 benachbarte Kommunen angehören, nicht an dem Thema vorbei. Für seinen Flächennutzungsplan muss er Zonen ausweisen, in denen in der Zukunft Windräder stehen könnten. Ab heute werden die Vorschläge mit den Bürgern diskutiert.

Mit dem "Teilflächennutzungsplan Windeenergie" soll der Bau von Windkraftanlagen gesteuert werden. In allen Bereichen, die nicht als "Konzentrationszonen" ausgewiesen sind, ist der Bau von Windrädern in Zukunft tabu. Würde der Plan nicht aufgestellt, könnten überall dort Anlagen errichtet werden, wo keine öffentlichen Belange dagegenstehen.

Hintergrund Um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und über die geplanten "Konzentrationszonen" für Windräder zu informieren, organisiert der Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim vier Informationsveranstaltungen. Am heutigen Dienstag findet in der Aegidiushalle in Leimen, Pestalozzistraße 5-7, der Auftakt statt (Beginn: 18 Uhr). Die weiteren Termine: Donnerstag, 8. Oktober: [+] Lesen Sie mehr Um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und über die geplanten "Konzentrationszonen" für Windräder zu informieren, organisiert der Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim vier Informationsveranstaltungen. Am heutigen Dienstag findet in der Aegidiushalle in Leimen, Pestalozzistraße 5-7, der Auftakt statt (Beginn: 18 Uhr). Die weiteren Termine: Donnerstag, 8. Oktober: Mehrzweckhalle Schriesheim, Am Sportzentrum 8 (19 Uhr); Mittwoch, 14. Oktober: Gemeindesaal der Gnadenkirche, Mannheim-Gartenstadt, Karlsternstraße 1 (19 Uhr); Donnerstag, 15. Oktober: Bürgerzentrum Kirchheim, Heidelberg, Hegenichstraße 2 (18 Uhr). Im ersten Teil werden jeweils Informationen durch Kurzvorträge präsentiert. Danach haben die Bürger die Gelegenheit, Kontakt zu den Fachleuten aufzunehmen und Anregungen direkt einzubringen. ste

Darum hat der Nachbarschaftsverband Flächen ermittelt, die für den Betrieb von Windkraftanlagen wirtschaftlich geeignet sind und nicht in Konkurrenz zu anderen Nutzungen stehen (siehe Grafik). Dabei wurden neben Ausschlusskriterien wie Natur- und Tierschutz weitere Maßgaben beschlossen. So sollen an einem potenziellen Standort mindestens drei Windräder errichtet werden können, der Abstand zu Wohnbauflächen muss mindestens einen Kilometer betragen (zu Aussiedlerhöfen 600 Meter, zu gewerblichen Flächen 250 Meter). Ausgeschlossen sind Tallagen und Flächen mit einer Hangneigung von mehr als 30 Prozent. In Schriesheim und Heidelberg wurden außerdem besondere Blickbeziehungen berücksichtigt.

Bei vier Veranstaltungen informiert der Nachbarschaftsverband die Bürger über das Projekt. Zudem gibt jede Kommune eine Stellungnahme zu den möglichen Windkraft-Flächen auf ihrer Gemarkung ab. Danach wertet der Verband die Berichte aus und wird dann Areale für den Nutzungsplan ausweisen. Dabei können auch einige der vorgeschlagenen Standorte wegfallen. Allerdings ist es nicht möglich, überhaupt keine Flächen auszuweisen.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.nachbarschaftsverband.de.