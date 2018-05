Von Alexander Albrecht

Mannheim. Zuspitzen und schnell auf den Punkt kommen - Ralf Heller weiß, wie man Botschaften unmissverständlich unters Volk bringt. "Wir sind es wert! Wir sind es wert, dass man uns ordentlich Kohle rüberschiebt", ruft er ins Megafon. Zusammen mit 500 öffentlich Bediensteten zieht er am Freitag Vormittag durch die Mannheimer Innenstadt. Warnstreik.

Die Gewerkschaft Ver.di demonstriert. Für mehr Geld - ein Plus von 6,5 Prozent, mindestens aber 200 Euro monatlich - und sichere Arbeitsplätze. "Ihr könnt' uns mal übernehmen", steht auf einem Laster der Ver.di-Jugend, der die Protestler begleitet. Überhaupt haben sich viele Azubis in den Demonstrationszug eingereiht. Fahnen schwenkend, Transparente haltend und zur Musik des DJs wippend. Mit dabei ist auch Andrea Löhl, die im Mannheimer Klinikum zur Krankenschwester ausgebildet wird. "Für das, was wir machen müssen, bekommen wir definitiv zu wenig Geld", erzählt die 23-Jährige. Schon als Lehrling übernehme sie eine große Verantwortung, spüre die Belastungen des Jobs. Löhl spricht von sterbenden Patienten und einer zunehmenden Zahl von Pflegekräften im Krankenhaus. "6,5 Prozent mehr Geld - das kann eigentlich nur ein erster Schritt sein", sagt die Pflegekraft in spe selbstbewusst.

"Die jungen Leute wollen eine Zukunft haben, die werden gebraucht", gibt Heller auf den Planken lautstark den Ton an. Und appelliert an die Passanten: "Unterstützen Sie unsere Forderungen - auch wenn wir mal kurz ihre Straßenbahnlinie lahmlegen müssen." Achim Bettinghausen lacht; eigentlich ist seine Stimmung getrübt. Er arbeitet beim Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Heidelberg.

Das Bundesverkehrsministerium wolle angeblich die Personalkosten in der Behörde um zirka zwei Millionen Euro nach unten schrauben. Was Bettinghausen und den rund 40 WSA-Mitarbeitern, die an der Demo teilnehmen, ziemlich stinkt. "Als wir zuletzt den Neckar vom Eis befreit haben, waren wir echt am Limit. Und jetzt sollen bei uns Stellen abgebaut werden? Das kann doch nicht wahr sein", ärgert sich Bettinghausen.

Peter Erni, Ver.di-Geschäftsführer Rhein-Neckar, ist zufrieden mit dem Auflauf der öffentlich Bediensteten, zu denen auch Erzieherinnen, Verwaltungsmitarbeiter und Sparkassen-Beschäftigte gehören. Die Demo in Mannheim findet am letzten Tag der Streikwoche statt. Für den 12. und 13. März sind wieder Gespräche zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften anberaumt. "Da wird mit Sicherheit nichts Richtiges rumkommen", ist Erni überzeugt.

Wenn der Gewerkschafter mit seiner skeptischen Vorahnung Recht hat und die Arbeitgeber nicht einlenken, wird es Ende März zu weiteren Warnstreiks kommen. Vermutlich ist dann auch Heidelberg betroffen. Sollte anschließend, so Ernis Szenario, die Schlichtung an Ostern ebenfalls zu keinem Ergebnis führen, sähe der Fahrplan eine Urabstimmung der Gewerkschaftsmitglieder Ende April und - vermutlich - als Folge einen unbefristeten Arbeitskampf vor.

Den Erni allerdings nicht will, weil dann bürgernahe Bereiche wie Kitas, Krankenhäuser und die Müllabfuhr betroffen wären. "Ich hoffe, dass wir vorher zu Potte kommen", sagt Erni.