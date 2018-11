Plankstadt. (RNZ/rl) Nach Informationen des Rhein-Neckar-Kreises bleibt das Abkochgebot in Plankstadt noch mindestens bis Freitag bestehen. Derzeit werden Wasserproben untersucht, die am heutigen Montagmorgen entnommen worden sind.

Die Untersuchung der Proben soll noch bis Dienstag oder Mittwoch andauern. Danach werde über das weitere Vorgehen entschieden. Am Freitag wird eine Entscheidung darüber fallen, ob das Abkochgebot bestehen bleibt oder weiter andauert.

Hintergrund Fragen und Antworten: Abkoch-Anordnung Ist das Wasser gesundheitsschädlich? Das Wasser enthält coliforme Keime und ist nach der Trinkwasserverordnung nicht zum Verzehr geeignet. Nach Abkochen (aufsprudeln) kann das Wasser verwendet werden. Was darf ich mit dem Wasser nicht machen? Unabgekocht [+] Lesen Sie mehr Fragen und Antworten: Abkoch-Anordnung Ist das Wasser gesundheitsschädlich? Das Wasser enthält coliforme Keime und ist nach der Trinkwasserverordnung nicht zum Verzehr geeignet. Nach Abkochen (aufsprudeln) kann das Wasser verwendet werden. Was darf ich mit dem Wasser nicht machen? Unabgekocht trinken, für das Reinigen von Nahrungsmitteln oder Zähneputzen verwenden. Hier empfehlen wir derzeit abgekochtes Wasser oder Mineralwasser. Was darf ich mit dem Wasser machen? Geschirr spülen, Wäsche waschen, putzen. Lediglich die orale Aufnahme unabgekochten Wassers ist zu vermeiden. Kann ich Baden und Duschen? Ja, Sie dürfen baden, nur kein Wasser in den Mund nehmen. Was ist mit meiner Kaffeemaschine? Die meisten Kaffeemaschinen erhitzen oder verdampfen das Wasser ausreichend, aber nutzen Sie am besten für die Kaffeemaschine auch abgekochtes Wasser, so gehen Sie auf Nummer sicher. Wie lange besteht das Abkochgebot? Wahrscheinlich bis Mittwoch oder Donnerstag, 14./15. Dezember 2016. (RNZ/rl)

Am vergangenen Freitag waren vor 14 Uhr bei einer Routine-Kontrolluntersuchung des Plankstädter Trinkwassers eine erhöhte Anzahl coliformer Keime festgestellt worden.

Hauptsächlich in der Probestelle Rathaus, aber auch an den zwei weiteren Probestellen in der Nähe der Mehrzweckhalle und am Wasserwerk wurden die Indizien für eine mögliche Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt.

Umgehend sei das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises informiert worden, hieß es in einer Pressemitteilung. In einer telefonischen Beratung mit dem Umweltbeauftragten der Gemeinde Bernhard Müller und dem zuständigen Mitarbeiter des für die Probung zuständigen Instituts wurde als Ergebnis zunächst mündlich ein Abkochgebot vom Gesundheitsamt für die Trinkwasserversorgung in Plankstadt ausgesprochen. Das Gebot soll nun mindestens bis Freitag, 9. Dezember, andauern.

Am Wochenende spülten derweil mehrere Feuerwehren das Plankstädter Netz. Die Werksfeuerwehr des Plankstadter Unternehmens Corden Pharma sowie die Feuerwehren aus Eppelheim, Oftersheim und Schwetzingen öffneten dazu die rund 300 Hydranten der Trinkwasserversorgung.

Aufgrund der frostigen Temperaturen, mussten die Feuerwehrleute gegen sich eventuell bildende Eisflächen zusätzlich Streumittel ausbringen. Dabei war auch das Streufahrzeug der Gemeinde im Einsatz. Trotzdem kam es vereinzelt zu Glatteisflächen.

Am Montagnachmittag wurde das weitere Vorgehen zur Ursachenforschung festgelegt: Zwei unabhängige Institute entnehmen nun an rund 30 Probestellen im Gemeindegebiet Wasserproben. Zu den Probestellen gehören alle öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Seniorenwohnheime, besondere Gewerbebetriebe, Gaststätten und einzelne Haushalte. Parallel dazu wird das gesamte Netz nach weiteren Leckagen abgesucht und die Stellen, an denen kürzlich Bauarbeiten waren, werden ebenfalls in die Untersuchung einbezogen.

Das Ergebnis der Proben soll im Laufe des morgigen Dienstags feststehen. Dann soll in Absprache mit dem Gesundheitsamt festgelegt werden, ob und wann das Abkochgebot aufgehoben werden kann. Erste Ergebnisse des Labortestes seien erst nach rund 24 Stunden verfügbar hieß es in einer Pressemitteilung. Regelmäßig würden ab sofort alle 24 Stunden Proben gezogen. "So können wir schrittweise Erkenntnisse über eine mögliche Ursache gewinnen", sagte Bauamtsleiter Franz Boxheimer.

Info: Auf der Homepage der Gemeinde Plankstadt finden sich immer alle aktuellen Informationen zum Sachstand.