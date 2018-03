Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus). Foto: James Gathany, Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

Speyer/Rhein-Neckar. (hab) Die Freude der Stechmückenbekämpfer am Oberrhein von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft (Kabs) über ein normales Stechmückenjahr wird getrübt von der Tatsache, dass die vielen Helfer, die auf Stundenbasis bezahlt werden, wenige Einsätze haben und damit auch wenig Geld verdienen können. "Es bleibt mehr Geld in unserer Kasse, aber die Mitarbeiter laufen uns weg", so der wissenschaftliche Direktor der Kabs, Norbert Becker. Trotzdem ist er mit Blick auf die Finanzen der Organisation nach dem Rekordjahr 2016 froh über ein weitgehend "normales Schnakenjahr", weil es recht trocken ist.

Vergangenes Jahr hatten heftige Regenfälle und ein permanentes Hochwasser am Rhein der Kabs viel Arbeit beschert. Becker hatte vom schlimmsten Jahr seit dem Start 1976 gesprochen. Gut, dass es dieses Jahr anders ist: "Entlang der Rheinschiene haben wir bisher überhaupt keine Mückenprobleme", berichtet der Biologe. Im Unterschied zu 2016 habe es in diesem Jahr dort nur zwei kleine Hochwasserwellen gegeben. Der Pegel Maxau lag bei maximal 4,50 Meter in diesem Jahr, im letzten Jahr waren es mehrfach bis zu sieben Metern. Bislang hat man nur etwa 20 Tonnen Eis, das mit dem biologischen Wirkstoff Bti versetzt ist, mit dem Hubschrauber ausgebracht. Im letzten Jahr waren es 300 Tonnen gewesen.

Probleme gebe es allenfalls am Neckar bei Ladenburg und lokal begrenzt, etwa wegen voller Regenfässer oder Regenrückhaltebecken. Ein begrenztes Starkregenereignis habe bei Ladenburg und Edingen-Neckarhausen zu einer Massenvermehrung der Larven geführt. "Das Schlimmste ist aber vorbei", sagt Becker, betont allerdings, dass die Kabs dort gar nicht zuständig sei, weil die Gemeinden Ladenburg und Edingen keine Kabs-Mitglieder sind. Man könne dort nur Bekämpfungsmaßnahmen durchführen, wenn man dazu aufgefordert werde und wenn die Gemeinden die Bekämpfung bezahlen.

Neben der Rheinschnakenbekämpfung wird auch die Bekämpfung der Tigermücke in Heidelberg-Wieblingen voran getrieben. Dort setzt man pro Hektar etwa 3000 nicht-stechende, mit Gammastrahlung sterilisierte Tigermückenmännchen aus, die nur nichtlebensfähige Nachkommen zeugen können. "Das scheint Wirkung zu zeigen, aber belastbare Zahlen haben wir noch nicht", erläutert Becker.