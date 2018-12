Von Günther Grosch

Hemsbach/Rhein-Neckar. "Sou babble mer in Hemschbach": In puncto Dialekt und Muddersprooch macht Alfred Moos vom Hemsbacher Geschichtsverein, Hilde Dugimont und Alt-Bürgermeister Volker Pauli so schnell niemand etwas vor. "Wir haben den Hemschbescher Dialekt schon mit der Muttermilch aufgesogen", betonte Moos voller Stolz bei der offiziellen Vorstellung eines innovativen wie denkwürdigen Projekts, mit dem das Trio nicht nur eine Lücke schließt, sondern gleichzeitig ein Alleinstellungsmerkmal der 12.000- Seelen-Stadt der Öffentlichkeit präsentierte.

Hintergrund Einige interessante Wörter so wie die Hemschbescher es ausdrücken und die Bedeutung im Hochdeutschen. Abgsottene (Pellkartoffeln, gekochte Kartoffeln), Aachedeckl (Augenlid). Baarfisisch (Baarfuß), bäffe (schimpfen), bariern (gehorchen). Christkinnelsowend (heiliger Abend - auch Bescherabend). Dalge [+] Lesen Sie mehr Einige interessante Wörter so wie die Hemschbescher es ausdrücken und die Bedeutung im Hochdeutschen. Abgsottene (Pellkartoffeln, gekochte Kartoffeln), Aachedeckl (Augenlid). Baarfisisch (Baarfuß), bäffe (schimpfen), bariern (gehorchen). Christkinnelsowend (heiliger Abend - auch Bescherabend). Dalge (an etwas herumfingern), Dilldabb (unangenehmer Besserwisser). Eeschtreischer (Österreicher), errverwerrt (durcheinander sein). Fissemadende (Dummheit begehen), fießle (schnell nach Hause laufen), flatschern (hinfallen). Gailsknoddl (Pferdeäpfel), Gäschten (bösartiges Frauenzimmer). Haaihupser (Heuschrecke), Hartriggel (sturer Mensch). Itzisch (böser Bub), iwerall (überall) iwermesisch (einfach zu viel). Jaunern (jammern), jäschtle (wildern), Juchtelerrer (zäher Bursche). Kafenzmann (große Erscheinung, kräftiger Bursche), Käitz (Bauch), Kafrus (einfältiger Bursche). Labbeduddl (ängstlicher Mensch), letscht (kürzlich). Machulle (bankrott), Malmediener (ungeschickter Mensch). Näwedro (nicht klar bei Sinnen), nengern (jammern). Ommebäsl (Hebamme), Oorem (Atem), owacht basse (acht geben). Pädelstreter (große Schuhe), Peifedeckel (daraus wird nichts). Quätsche (Zwetschge), Quer dorsch de Gade Supp (Gemüsesuppe). Raddegiegser (stumpfes Messer), Rappel (Wutanfall). Saiwiwwel (ein unsympathischer Mensch), Schaffballe (Faullenzer). Tapeet (Ebbes ufs Tapeet bringe/etwas zur Sprache bringen), Trutschl (einfältige Frau). Unnernanner (großes Durcheinander), Urumbel (Tollpatsch). Verbumbeitle (vergessen), vergawle (verschätzen), verklickern (erklären). Wallwatzhail (Maulwurfshügel), Wegschisser (Gerstenkorn). Zammehaaße (beschimpfen), Zeeblegger (zorniger Mensch).

Jetzt gibt es also die "Hemschbescher Audiodatei", mit deren Hilfe man von der Antarktis bis zur Zentralafrikanischen Republik via Internet "hemschbescherisch" lesen, hören und (verstehen) lernen kann. Zwei Jahre lang haben Moos, Dugimont und Pauli rund 1500 Hemsbacher Wörter und Sätze in eine Ton- und Hördatei eingepflegt, "mindestens 300 weitere sollen noch folgen", so Ideengeber Moos. Obwohl: Der eigentliche "Anstifter" ist der heute in Karlsruhe lebende Weinheimer Historiker und Volkskundler Dr. Heinz Schmitt. 1970 hatte der ehemalige Stadtarchivar und Leiter des Weinheimer Stadtmuseums ein mittlerweile in der 5. Auflage gedrucktes "Wörterbuch zur Mundart der Zweiburgenstadt" veröffentlicht.

"Die darin dokumentierten hervorragenden Beispiele der Weinheimer Muttersprache mit ihren umfangreichen Erklärungen über den Ursprung und die Bedeutung des Weinheimer Wortschatzes und auch dessen Grammatik waren damals schon und sind auch heute noch eine tiefe Bereicherung im Verständnis der gewachsenen lokalen Kultur", sagte Moos.

Beim Lesen des Buches sei bei ihm der Wunsch entstanden, etwas Ähnliches auch für den Hemsbacher Wortschatz zu schaffen. Manko dabei: Die gedruckte Information in einem Buch kann man nicht hören. Moos: "Trotz der eingebetteten literarischen Umschrift erschließt sich hieraus nur dem Kenner des Dialektes das Klangbild des jeweiligen Wortes".

Ein Nichtmuttersprachler könne aus der literarischen Umschrift die korrekte Aussprache meist nicht ableiten: "Aber Sprache ist doch vornehmlich etwas Gesprochenes". Was tun? Die moderne Technik macht es möglich. In stundenlangen Sitzungen haben die "Dialektiker" Moos, Dugimont und Pauli die Feinheiten der Hemschbescher Wörter und Sätze tontechnisch aufgenommen und mittels einer eigenen computergestützten Audiodatei ins Internet gestellt und auf dem Hemsbacher Stadtserver gespeichert.

"Weil die Aussprache eines Wortes alleine allerdings nicht die ganze Tonlage eines Wortes wiedergeben kann, ist in der Dokumentation jedes Wort in einen sinnvollen Kontext eingebettet worden", erläutert Volker Pauli. Bei der Beobachtung der Dialektmächtigen wurde außerdem bald deutlich, dass es sogar unter ihnen feine familienbedingte Unterschiede gibt. "Deshalb wurde jeder Text von uns drei Sprechern separat gesprochen", ergänzt Dugimont. Wo der eine "Aachedeckl" (Augenlid) ausspricht, sagt der andere Aagedeckel". Viele Worte und auch die Einbettung der Worte in ihren textlichen Zusammenhang sind so ein echter Ohrenschmaus geworden.

Das Dialektprojekt mit seinen Ergebnissen dürfte wohl ziemlich einmalig in seiner Art sein, "denn die meisten Publikationen über Dialekte liegen nur in Buchform vor", zeigte sich Bürgermeister Jürgen Kirchner bei der Präsentation begeistert.

Und auch Richard Senz, der in ähnlicher akribischer Wortschatzarbeit vor einiger Zeit eine "Ourewäller Dialektschrift" mit rund 6000 (!) Dialektbeispielen zusammengetragen und veröffentlicht hat, zeigte sich von der "Fleißarbeit" angetan. Die allerdings noch lange nicht zu Ende ist, wie Moos ankündigte. In Fortsetzung der Arbeit sollen demnächst noch Tabellen mit französischen und jüdischen Basiswörtern und Sätzen ebenso eingearbeitet werden wie Beispiele aus der Vagantensprache, "Hemschbescher Schbrisch und Uz-Namen" sowie örtliches Kinder- und Volksliedgut. Denn darin waren sich alle einig: "Mundart ist nicht nur Intelligenz-, sondern auch Identitätsfördernd". Alfred Moos krönte das Werk: "Wäre Luther ein Hemschbescher gewesen, würden wir heute alle hemschbescherisch reden".

Info: Die "Hemschbescher Sprooch in Text und Ton" kann im unter www.hemsbach.de/geschichtsverein/dialekt aufgerufen und angehört werden.