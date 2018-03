Von Harald Berlinghof

Suezzingen. Chrodegang, der Bischof von Metz stirbt. Al Hadi, vierter Kalif der Abbasiden wird geboren. Das Kloster Metten wird gegründet. Kaiser Konstantin V. regiert in Konstantinopel. Khan Subin wird in Bulgarien von Umor und noch im selben Jahr von Toktu abgelöst. All das sind Ereignisse, welche die Schwetzinger wohl weitgehend kalt lassen dürften. Und doch sind es Geschehnisse, die etwas mit Schwetzingen zu tun haben, denn sie passierten allesamt im Jahr 766. Und genau in diesem Jahr vor bald 1250 Jahren wurde die Stadt Schwetzingen mit ihrer frühmittelalterlichen Schreibweise "Suezzingen" erstmals im Lorscher Codex erwähnt.

In zwei Jahren wird nun also als Stadt 1250 Jahre alt. Und seit Monaten laufen die Vor-Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr. Ende März waren alle Bürger aufgerufen, bei einer Veranstaltung im Josefshaus ihre Wünsche und Ideen bei der Gestaltung des Jubiläumsjahres 2016 einzubringen. Und dass die Schwetzinger mehr interessiert, was 2016 in ihrer Stadt passiert als das, was vor 1250 Jahren irgendwo auf dem Balkan geschah, bewiesen sie, als sie trotz hochsommerlichem Eiscafé-Wetter ins Palais Hirsch kamen zur Präsentation dessen, was die Veranstaltung im März ergeben hatte.

Die fünf Themenpaten Dr. Barbara Gilsdorf (Kultur + Tourismus), Roland Stricker (Vereine + Sport), Anne-Marie Ludwig (Wirtschaft/Hotel/Gastronomie), Gundula Sprenger (Soziales) und Mathias Welle (Städtebau und Nachhaltigkeit) präsentierten, nachdem Oberbürgermeister Dr. René Pöltl die Gekommenen begrüßt hatte, die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung.

Zuvor hatten Gilsdorf und Katrin Schubkegel die Auswahl der jetzt präsentierten 2016-Projekte kurz erläutert. "Nicht alles, was vorgeschlagen wurde, konnte übernommen werden", bedauerte die Kulturreferentin der Stadt. Man habe deshalb Machbares von Unrealistischem trennen müssen. Man könne nicht alle fünf Jahre Jubiläum feiern, wie vorgeschlagen wurde. Auch zahlreiche neue Städtepartnerschaften könne man nicht aus dem Hut zaubern.

Andere Vorschläge seien bereits angelaufen auch ohne Jubiläum. "Und mit dem Beseitigen von Schlaglöchern warten wir nicht bis 2016", meinte sie. Das Thema Radfahren feiere man 2017, wenn sich die Drais-Fahrt nach Schwetzingen zum 200. Mal jährt. Das Thema Spargel feiere man dann 2018 mit "200 Jahre Spargelanbau in Schwetzingen".

Im Bereich Sport, Begegnung, Freizeit wolle man mit einer Jubiläumsolympiade alle das ganze Jahr über teilnehmen lassen. Beim Einzelhandel stand vor allem das Thema Jubiläumsartikel im Vordergrund, die man verteilen wolle, und die vom neuen Jubiläumslogo geziert werden sollen. Im Rahmen der Veranstaltung im Palais Hirsch wurde dann auch das neue, von vier Schwetzinger Kreativbüros entwickelte Logo präsentiert.

Eine lange Nacht der Kultur und ein Festival der Schwetzinger Chöre soll es geben. Und einen "Orgelweg", auf dem im Rahmen eines Orgelspaziergang alle fünf Schwetzinger Orgeln zu Klingen gebracht werden sollen. In einer langen Nacht der Wirtschaft soll ein Blick hinter die Kulissen der Firmen und Betriebe der Spargelstadt möglich werden. Ein interkulturelles Fest im Schlossgarten, eine Schreibwerkstatt, ein historischer Lehrpfad durch Schwetzingen und eine Ausstellung "Schwetzingen seit 766" wurden gewünscht.

Das Thema Wasser in der Stadt soll in verschiedenen Formen umgesetzt werden - wenn möglich. Wasser am Schlossplatz und/oder in der Bahnhofsanlage am sogenannten Gelenkpunkt in Form eines Jubiläumsbrunnens gilt als anspruchsvollstes Projekt.

Und erst recht die Sichtbarmachung der alten Palatina-Achse zwischen Kalmit und Königstuhl, auf der das Schwetzinger Schloss gebaut wurde. Eventuell mit einer zeitweiligen Beleuchtung oder einem Laserstrahl.