Blick in die Straße, in der der verdächtige "Druide" in Schwetzingen lebte: Mitten in der Stadt und nicht all zu weit entfernt vom Schlossgarten-Eingang. Fotos: Lenhardt

Von Julie Dutkowski und Peter Wiest

Schwetzingen/Brühl. Es war eine Aktion, die ausschließlich in Händen der Bundesanwaltschaft lag - und die war am Mittwoch mit Informationen ausgesprochen zurückhaltend. Offenbar waren auch Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim mit im Einsatz. Dort durfte allerdings auf höhere Weisung keine Stellungnahme abgegeben werden zu dem Einsatz, bei dem am Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern Wohnungen und andere Objekte durchsucht wurden - so auch in Schwetzingen. Und in der Spargelstadt, so viel zumindest steht fest, wurde einer der Hauptverdächtigen bei dieser Razzia gegen Rechtsextremisten festgenommen: Ein nach RNZ-Informationen 66-jähriger Mann, der in einschlägigen Kreisen auch als "Druide B." bekannt ist.

Keine Bestätigung gab es von Seiten der Bundesanwaltschaft auch auf die Anfrage, ob die Razzia gestern Morgen in Schwetzingen tatsächlich in der Kronenstraße und damit mitten in der Stadt stattgefunden habe, wie die RNZ erfahren hat. Eine Sprecherin der Karlsruher Behörde sagte lediglich, dass im Verlauf der bundesweiten Razzien zwei Personen festgenommen wurden: "Wo genau, sagen wir nicht; wir regionalisieren so etwas nicht." Bei dem Verdächtigen "Druide B." sollen im Übrigen unter anderem scharfe Schusswaffen, Munition und Sprengmittel gefunden worden sein - was die Sprecherin so weder bestätigen noch dementieren wollte: "Ja, es wurden bei den Razzien diverse Waffen und auch Munition sichergestellt", sagte sie, "und auch Sprengmittel sind gefunden worden. Mehr können wir jedoch dazu derzeit nicht sagen."

Hintergrund Sogenannte "Reichsbürger" kommen immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Sie erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Häufig legen sie dabei die Grenzen von 1937 zugrunde. Daher sprechen sie dem Grundgesetz und den Behörden die Legitimität ab. Sie weigern sich, amtlichen Bescheiden Folge [+] Lesen Sie mehr Sogenannte "Reichsbürger" kommen immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Sie erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Häufig legen sie dabei die Grenzen von 1937 zugrunde. Daher sprechen sie dem Grundgesetz und den Behörden die Legitimität ab. Sie weigern sich, amtlichen Bescheiden Folge zu leisten, Sozialabgaben oder Bußgelder zu zahlen und bedrohen Polizisten und Gerichtsvollzieher. Häufig sind sie mit erfundenen Ausweisen oder Autokennzeichen unterwegs. Viele Akteure sind nach Einschätzung der Behörden in der rechtsextremen Szene aktiv. Die Bewegung wird inzwischen bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Wie viele "Reichsbürger" es ganz genau gibt, ist unbekannt. Eine Umfrage bei Innenministerien und Verfassungsschutz-Behörden der Länder ergab aber, dass es in Deutschland mindestens 4500 von ihnen gibt. Das hatte die «Rheinische Post» Mitte Dezember berichtet. Reichsbürger fallen bundesweit immer wieder wegen Verstößen gegen das Waffengesetz auf. Eine terroristische Vereinigung ist nach deutschem Recht ein Zusammenschluss von Personen, um terroristische Straftaten zu begehen. Darunter fallen etwa Mord, Totschlag, Völkermord oder Geiselnahmen unabhängig vom Zweck. Nach Paragraf 129a im Strafgesetzbuch werden auch Taten wie Körperverletzung oder Brandstiftung geahndet, wenn damit im weitesten Sinne politische Ziele verbunden sind. Die Bildung terroristischer Vereinigungen steht in der Bundesrepublik seit 1976 unter Strafe. Mitglieder und Unterstützer können mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Die Bundesanwaltschaft ist als Ermittlungsbehörde zuständig.

Beim "Druiden B." soll es sich nach Informationen der RNZ und der ARD-Tagesschau um Burghard B. aus Schwetzingen handeln, der als ein so genannter "Reichsbürger" gilt. Ebenso wie fünf weitere Beschuldigte, die vorwiegend über soziale Medien miteinander vernetzt seien, wie es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft hieß, wird er verdächtigt, sich zu einer rechtsextremistischen Vereinigung zusammengeschlossen zu haben. Sie sollen seit Frühjahr 2016 bewaffnete Angriffe auf Polizisten, Asylsuchende und Juden geplant haben.

Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl hat selbst erst aus dem Nachrichtenticker von der Festnahme erfahren. Er zeigte sich erleichtert über die Festnahme. Pöltl war über die festgenommene Person nichts bekannt, wie er der RNZ sagte. "Wir wissen, dass wir in Schwetzingen ein paar Reichsbürger haben", so Pöltl. Dabei handele es sich um etwa drei bis vier Personen. "Sie weisen sich mit besonderen Pässen aus, auch mit Druidenpässen. Aber sie sind nie groß aufgefallen, waren nie gewalttätig."

Etwa zweimal im Monat faxen die sogenannten Reichsbürger nach Angaben von Pöltl "zehn bis 15 Seiten dicke Pamphlete" an das Rathaus. "Darin steht, dass es die Bundesrepublik nicht gibt und das alte Reich noch besteht."

Dass jetzt aber ausgerechnet der Drahtzieher aus Schwetzingen sein soll, sieht der OB als Zufall. "Der hätte auch überall wohnen können." Schwetzingen sei ja nicht bekannt für eine Reichsbürgerszene. Die Vorstellung, dass der Festgenommene im Waffenbesitz gewesen sein soll, irritiert den Oberbürgermeister, wie er weiter sagte. - Wie die RNZ erfahren hat, soll Burghard B. seit Jahren via Internet offen zu Gewalt gegen Juden und Moslems aufgerufen haben. In Schwetzingen sei er, wie Zeugen berichteten, wiederholt aufgefallen, als er mit langem Bart, Sichel und einem Druiden-Kostüm bekleidet in der Stadt gesehen worden sei. Auch auf Mittelaltermärkten war er stets vertreten.

Der selbst ernannte Druide B. hat vor einigen Jahren auch Schwetzingens Nachbargemeinde Brühl beschäftigt. Als Burgos von Buchonia (Buchonia stammt von Buchenland, der historisch tradierte Name für die Rhön, woher er ursprünglich herkommt), gründete er im Jahr 2012 den "Förderverein Steinkreis". Der damals 62-Jährige hatte auf dem Gelände um den örtlichen Friedhof ein kleines "Stonehenge" errichtet - am Rathaus vorbei. Denn beim ersten Versuch lehnte die Gemeinde sein Vorhaben aus Gründen des Landschaftsschutzes ab und ließ die Kultstätte nach kurzer Zeit wieder entfernen.

Die Stätte in der Nachbarschaft zum Friedhof, "hat der Gemeinderat abgelehnt", erinnert sich Bürgermeister Ralf Göck im RNZ-Gespräch. Der Steinkreis hätte Menschen aus ganz Deutschland angezogen, und die Treffen hätten die Friedhofsbesucher in ihrer Ruhe gestört.

Die Gruppe der Neo-Druiden gilt als unpolitisch. Weil B. durch ein antisemitisches und rassistisches Weltbild auffiel, distanzierte sich die Druidenszene vor längerer Zeit von ihm. Wegen "rechtsradikalen und rassistischen Gedankenguts" schloss ihn auch der Vorstand des "Fördervereins Steinkreis Brühl" im November 2012 aus.

"Ich habe ihn damals wegen Volksverhetzung angezeigt", sagte Herbert Semsch am Mittwoch der RNZ. Doch die Anzeige sei nicht weiterverfolgt worden, erinnert sich der damalige Schriftführer des Fördervereins und ehemalige Brühler Gemeinderat. "Man schrieb mir, dass es noch andere schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn gebe."

"Mir war klar, dass man von ihm noch hören wird", so der 63-Jährige. "Aber, dass es vier Jahre dauern musste, bis etwas passiert, verstehe ich nicht." B. habe speziell den Islam und seine Anhänger auf übelste Weise verunglimpft. "Dabei waren auch Muslime in unserem Verein." Den Verein gibt es heute nicht mehr, so Semsch. Dass mit B. "was nicht stimmt", habe er erst gemerkt, als die Facebook-Posts "immer hetzerischer" wurden. Unter anderem teilte B. auf seiner Seite ein Foto von einer brennenden Moschee, was er mit "Hurrraaaa" kommentierte.

In einem seiner letzten Posts im April 2016 zeigt B. ein Foto von sich mit der Aufschrift: "Vorsicht. Nach Ansicht der ,BRD Behörden’ bin ich ein Gefährder."