Karlsruhe/Schwetzingen. (dpa/lsw) Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Schwetzingen wird zum 1. Juni stillgelegt. Sie solle aber weiter vorgehalten werden, falls wieder mehr Asylbewerber untergebracht werden müssten, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Dienstag mit. In der ehemaligen Kaserne der US-Armee leben aktuell 414 Asylsuchende. Sie sollen in andere Einrichtungen umziehen. In die sogenannten Tompkins Barracks waren im Oktober 2015 die ersten Bewohner eingezogen.

Zum 1. Juli werden zudem zwei Unterkünfte auf dem Gelände des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) geschlossen. Im Regierungsbezirk Karlsruhe gibt es außer in Schwetzingen noch mehrere Erstaufnahmeeinrichtungen in Karlsruhe und Mannheim sowie je eine in Heidelberg und Hardheim.