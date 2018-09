Von Maren Wagner

Weinheim. Es dürfte einer der meistbeachteten Fälle vor dem Weinheimer Amtsgericht gewesen sein: Gestern ist im "Palettenleger"-Prozess das Urteil gefallen: Der 20 Jahre alte Angeklagte muss für zwei Wochen in Dauerarrest. Er wurde der "fahrlässigen Körperverletzung" und des "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" für schuldig befunden.

Jugendrichterin Claudia Zimmer-Odenwälder blieb mit dem Strafmaß unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten drei Wochen Arrest. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert und kündigte an, Berufung einzulegen. Der Fall käme dann vor das Mannheimer Landgericht.

Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der damals 18-Jährige im Mai 2013 zwei Mal eine Euro-Palette auf die Lützelsachsener Schlossgasse gelegt hatte. Ein damals 37 Jahre alter Radfahrer hatte das Hindernis zu spät bemerkt. Er stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass er vier Wochen lang im Koma lag.

Der heute 20 Jahre alte Weinheimer Student wurde nach Jugend-Strafrecht verurteilt. Grund dafür ist, dass es sich bei der Tat um ein "jugendtypisches" Vergehen handele, sagte Zimmer-Odenwälder: "Es war unüberlegt, der Angeklagte hat im Überschwang gehandelt." Beim Erwachsenen-Strafrecht hätte der zuvor bereits strafrechtlich auffällig gewordene Mann mit einer Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren rechnen müssen.

Der Verurteilte soll am späten Abend des 11. Mai mit einem damals 19 Jahre alten Freund eine Euro-Palette auf die Fahrbahn der stark abschüssigen Schlossgasse gelegt haben. Ein Anwohner bemerkte das Hindernis und räumte es zur Seite. Als der heute 39 Jahre alte Familienvater um 2.20 Uhr auf seinem Fahrrad die Gasse hinunterrollte, lag die Palette wieder auf der Straße.

Prozessiert wurde nur gegen den jetzt Verurteilten. Die Staatsanwaltschaft hatte ermittelt, dass er die Palette ein zweites Mal alleine auf die Schlossgasse gelegt hatte. Eine Zeugin bestätigte gestern, den Freund des 20-Jährigen um 2.10 Uhr in der Weinheimer Straße gesehen zu haben. Diese liegt oberhalb der Schlossgasse. Der Verurteilte muss laut Zimmer-Odenwälder alleine zum Tatort zurückgekehrt sein. Dass ein dritter Täter im Spiel gewesen sein könnte, hielt sie für unwahrscheinlich.

Rechtsanwalt Martin Dittert bestätigte der RNZ, bereits Berufung gegen das Urteil eingelegt zu haben. Denn durch den Schuldspruch im Strafprozess ist ein zivilrechtlicher Prozess gegen den Mann wahrscheinlich. Dabei könnte zum Beispiel die Opferfamilie auf Schadenersatz klagen. Auf seinen Mandanten würden "ganz erhebliche Kosten" zukommen, sagte Dittert.

Die Möglichkeit, dass der 20-Jährige in einem neuen Verfahren am Mannheimer Landgericht doch noch nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden könnte, ist laut Zimmer-Odenwälder "unwahrscheinlich". Dafür müsste auch die Staatsanwaltschaft Berufung einlegen. Ob das geschehen ist, konnte die Jugendrichterin am gestrigen Dienstag noch nicht sagen.