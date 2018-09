Von Stefan Kern

Schwetzingen. Noch genau 22 Tage, dann ist es endlich so weit. Am 26. April wird zum fünften Mal hochoffiziell auf dem Spargelhof Schäufele der erste Spargel angestochen. Ein Termin, den sich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl dick im Kalender markiert hat. Spargel, so der OB, sei hier Ausdruck von Kultur und deren Bedeutung könne kaum hoch genug eingeschätzt werden. Schwetzingen, so denn auch ihre königliche Spargelhoheit Katharina I., wäre nicht Schwetzingen, wenn es den Spargel nicht gebe.

Zugegeben, es gibt schon Spargel. Der milde Winter und auch ausreichender Regen bescherten den Spargelbauern einen ungewohnt frühen Starttermin für die Spargelernte. Dennoch, so Pöltl, halte man an diesem Zeremoniell fest und begrüße das königliche Gemüse standesgemäß am 26. April. Ehrengast wird übrigens der Sternekoch Stefan Neugebauer vom Restaurant "Schwarzer Hahn" im Hotel "Deidesheimer Hof" sein. Klar, dass sich die Spargelkönigin bereits jetzt auf die Zaubereien aus Spargel freut.

Schon vor dem Anstich findet am 13. April der traditionelle Spargellauf im Schloss statt. Veranstaltet vom TV 1864 in Kooperation mit der SSG, wird an diesem Samstag der kurfürstliche Garten in eine Laufarena umfunktioniert und gleich mehrere Hundert Läufer aus der ganzen Metropolregion anlocken.

Der nächste Höhepunkt nach dem Anstich wird dann der Spargelsamstag am 3. Mai sein. An diesem Tag wird einfach alles in der Stadt unter dem Eindruck des Spargels stehen.

Im weiteren Verlauf folgen Stadtführungen mit der Spargelfrau am 3. Mai und 7. Juni. Am 9. und 16. Mai, jeweils ab 17 Uhr, finden die traditionellen Spargelstech-Seminare statt. Ebenfalls schon Klassiker sind die Spargelsafari durch Schwetzingen auf Segways (www.stadtsafari.com), die Fahrradroute "Tour de Spargel" (www.tour-de-spargel.de) und die Spargelwanderung am 1. Juni von 10 bis 18 Uhr.

Ganz neu findet sich der Punkt "Spargel-Workshop in Barbaras Kochschule" im städtischen Programm. Am 17. Mai um 13.30 Uhr geht es nach der Ernte des Spargels in die Kochschule, wo Kochschüler und Kochlehrer gemeinsam ein viergängiges Spargelmenü zubereiten werden. Es wird auch heuer wieder tatsächlich viel geboten, und dabei wird einmal mehr klar, dass Schwetzingen ohne Spargel nicht denkbar ist.

In der Residenz wird das königliche Gemüse seit 1668 angebaut und erlebte eine erste große Blüte unter Kurfürst Carl Theodor, der den Spargel um die Mitte des 18. Jahrhunderts kultivieren ließ.

Heute gibt es in Schwetzingen noch neun Spargelbauern, die auf 15 bis 20 Hektar Fläche Spargel anbauen. Es sei eine große Tradition, meinte auch Bernd Schäufele, dessen Familie seit gut 100 Jahren Spargel anbaut. Und wenn es nach ihm geht, wird diese Tradition auch in Zukunft fortgesetzt.