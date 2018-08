Von Maria Stumpf

Sinsheim. In der Breiten Seite Drei vor der Messehalle sitzen Security Männer unter einem Sonnenschirm und beobachten andere Männer, die es sich im Schatten der Halle gemütlich gemacht haben. Alltag besteht hier zu großen Teilen aus Warten, kein Lüftchen weht, alles wirkt so lauschig. Doch Langeweile und Perspektivlosigkeit sind sichtbar. Mit Andrea Schmedes vom DRK Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg naht Abwechslung. Sie ist Koordinatorin der rund 30 freiwilligen Helfer in der Flüchtlingsarbeit - und die haben in den vergangenen Monaten schon ein großes Programm auf die Beine gestellt.

In der Breiten Seite betreibt der Rhein-Neckar-Kreis seit Januar eine Notunterkunft - ausgelegt für bis zu 1000 Menschen. Zurzeit leben dort rund 400 Männer aus unterschiedlichen Kulturen. Die Halle ist mit undurchsichtigen Trennwänden in Parzellen aufgeteilt. Ein Großteil steht leer. Trotzdem müssen die Flüchtlinge in Stockbetten zu zehnt auf engstem Raum in jeweils einer Parzelle leben. Darüber hinaus gibt es Freiflächen und Schulungsräume. Das Essen bringt ein Caterer.

Das Rote Kreuz ist nur für die Sozial- und Verfahrensberatung zuständig. Heute wird die DRK-Mitarbeiterin auch Michael Schneider und Johanna Thie treffen. Die beiden haben bereits "ihre Jungs" aus Gambia zusammengerufen - zur wöchentlichen Trommelsession. Denn das Gambia-Djemben-Ensemble (afrikanische Trommel) hat sich unter dem Motto "Breite-Seite-Willkommens-Kul-Tour" durch zahlreiche Auftritte in der Region längst einen Namen gemacht. Bis in den September hinein standen mehr als 17 Veranstaltungen auf dem Terminplan - und die Nachfrage in der Region steigt.

Bekannt sind die elf jungen Afrikaner etwa vom Sinsheimer Stadtfest, von Auftritten in Heidelberg oder Besuchen in einer Schule in Waibstadt. "Die Integrationskraft der Auftritte in Schulen ist fantastisch. Das Schwierigste ist, pünktlich anzukommen", erzählt Michael Schneider und lacht. Beim Thema Pünktlichkeit sei "die deutsche Frustrationstoleranz" gefordert.

Im März begann der ehemalige Kontrabassist des Philharmonischen Orchesters Heidelberg in der Breiten Seite mit einer wöchentlichen Musizierstunde. Inzwischen hat er neben der Trommlergruppe, samt Tänzer, auch ein Gitarrenensemble zusammengebracht - und fährt viermal pro Woche nach Sinsheim. "Ich bin jetzt vom Musiker zum Konzertmanager geworden", sagt Schneider augenzwinkernd. In einem Begegnungsbereich werden in der Halle auch andere Angebote gemacht. "All das wäre ohne die Freiwilligen nicht möglich", betont Andrea Schmedes. Die Deutschkurse seien gut besucht. "Ein Drittel der Männer erreichen wir allerdings nicht mit unseren Angeboten", räumt sie ein.

Carmen Fenner etwa bringt im Bundesfreiwilligendienst beim DRK Ideen in die Kreativwerkstatt ein und organisiert Nähmaschinen oder Pinsel und Blöcke. Ein Chor sucht Mitsänger, regelmäßige Kulturveranstaltungen locken nach draußen. Mit dabei im freiwilligen Helferkreis sind inzwischen auch Bewohner der Halle. Oussainou aus Gambia spricht inzwischen sehr gutes Deutsch und hat eine Fußballmannschaft auf die Beine gestellt. Bei Freundschaftsspielen in Sinsheim und Neidenstein hat die Mannschaft gut abgeschnitten. Zusammen mit einem anderen Flüchtling leitet er ein "Fitnessstudio" in der Halle. "Das ist sehr beliebt, es lenkt vom Nichtstun ab", weiß er. Andere Männer haben ein Gartenprojekt gestartet mit Kürbissen, Sonnenblumen und Bohnen.

Alle Aktivitäten der Freiwilligen sind auf Unterstützung, Sach- und Geldspenden angewiesen. Das Rote Kreuz plant laut Schmedes in Sinsheim ein weiteres Projekt, eine interkulturelle Begegnungsstätte mit Angeboten für Sinsheimer. In Planung ist auch ein Kleiderladen.

Info: www.drk-heidelberg.de