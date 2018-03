Von Nicoline Pilz

Mannheim. Bei der "Time Warp" feiert die Welt: Vor den schmalen und langen Zugängen zum Maimarktgelände, dem Mekka für Technofans aus aller Herren Länder, herrscht ein Sprachengewirr, dass es nur so rauscht. Mit der wachsenden Gemeinde aus Freunden elektronischer Beats wuchs auch die "Time Warp" stetig aus ihren Kinderschuhen, in die sie im Jahr 1994 in der Walzmühle in Ludwigshafen erstmals schlüpfte. Im noch recht kleinen Line-Up fand sich damals unter anderem "Seebase" alias Sebastian Dresel vom Radiosender "Sunshine live". Ein Urgestein der Szene also - wie Sven Väth, der die Massen ab 2 Uhr in der Nacht bis morgens in seinen Bann zog. Der 48-jährige "Papa Sven" gilt nach wie vor als bester DJ Deutschlands.

Bei der "Time Warp" trifft sich, was weltweit Rang und Namen hat, aber auch solche, die hier zum ersten Mal eine große Bühne finden - wie das überzeugende Berliner Quartett "Keinemusik" oder die Irländer "Matador". 41 DJs und fünf Live-Acts sind dabei, darunter mit Monika Kruse und Magda immerhin zwei Techno DJanes.

"Mindblowing" sei das Set von DJ Loco Dice gewesen, findet ein junger Brite. Größen wie Richie Hawtin und Carl Cox auf einer Veranstaltung sehen und hören zu können, sei der "Hammer", meint Emilio aus Italien.

Ausgeklügelte Designkonzepte für Licht, Sound und Video machen aus den Hallen magische Welten. Wer es nach (sehr) langem Warten geschafft hat, die Schleusen zu passieren, zieht auf dem Gelände erst einmal die kleinen Lagepläne zu Rate. Ein Manko: Sie sind winzig bedruckt und im Dämmerlicht schlecht zu entziffern. Eine Heerschar von Sicherheitskräften steht aber Fragenden freundlich zur Verfügung. Und auch die Polizeibeamten kümmern sich. 13 Diebstähle von Goldketten und i-Phones werden unter anderem notiert. "Bei jeder Kerwe, jedem Straßenfest haben wir im Verhältnis zu hier mehr Ärger", sagt ein Beamter.

Die Kontrollen sind umfassend: Auf der Autobahnraststätte Hockenheim überprüft die Polizei 670 Personen in Reisebussen und Privatfahrzeugen auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei 74 Personen wurden Hasch, Amphetamine und Marihuana gefunden.

Die Kontrollen des Polizeipräsidiums Mannheim laufen ebenfalls seit Samstag und dauern bis Sonntagnacht an. Neben 63 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr registrierten die Beamten 128 Strafanzeigen, davon 108 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bis gestern Nachmittag wurden 483 Fahrzeuge und 980 Personen kontrolliert. 137 Hilfeleistungen und 22 Krankentransporte verzeichnete der Rettungsdienst. Neben eher geringen Mengen an Betäubungsmitteln wurden 430 Euro mutmaßliches Dealgeld konfisziert und über 21.000 Euro an Sicherheitsleistungen erhoben.

Dennoch: 15.000 Menschen feierten zwei Tage lang weitgehend friedlich und entspannt. Die Veranstalter sind mit dem Verlauf hoch zufrieden: Eine gelungene Generalprobe fürs 20-jährige Jubiläum in 2014, heißt es von ihrer Seite.